Detenidos por la desaparición de Roxana Guzmán son personas trabajadoras, afirman sus familias

Seis personas fueron detenidas por la privación de la libertad y desaparición de la comunicadora Roxana Berenice Guzmán Ramírez en el municipio de Nanchital.

César "N", Alejandro "N", Luis "N" y Andrés "N", 4 de los implicados, son personas trabajadoras, afirman familias. Los aprehendieron el pasado sábado durante operativo en fraccionamiento Residencial Sección XI de Nanchital .

Seis personas fueron detenidas por la privación de la libertad y desaparición de la comunicadora Roxana Berenice Guzmán Ramírez, "levantada" en días pasados en el municipio de Nanchital; este lunes se realizará la audiencia correspondiente en el Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos. La diligencia estará a cargo del juez Daniel García, quien dará seguimiento al proceso para determinar la situación jurídica de los señalados.

De acuerdo con familiares de los detenidos, cuatro de ellos fueron aprehendidos alrededor de las 3:00 horas del sábado durante un operativo realizado en un domicilio del fraccionamiento Residencial Sección XI de Nanchital. Explicaron que se encontraban en una convivencia cuando ocurrió la intervención de las autoridades, rechazando que tengan relación con los hechos investigados. Los detenidos fueron identificados como César Alejandro "N", Alejandro "N", Luis Arturo "N" y Andrés "N".

De acuerdo con sus familiares, César Alejandro es ayudante especialista del departamento eléctrico del Complejo Petroquímico Cangrejera; Luis Arturo es estudiante de la Universidad Tecnológica y trabajador del COBAEV de Nanchital; mientras que Andrés se desempeña como ingeniero en la Terminal Marítima de Pajaritos. A las afueras del Centro Integral de Justicia, los familiares aseguraron que se trata de personas trabajadoras y pidieron que las investigaciones aclaren lo ocurrido.

Además, denunciaron presuntos abusos durante el operativo realizado durante la madrugada del sábado, al señalar que autoridades ingresaron al domicilio y causaron daños. Los familiares permanecen en espera del desarrollo de la audiencia donde se definirá la situación jurídica de los seis detenidos por el caso relacionado con la privación de la libertad de Roxana Guzmán en Nanchital. Claudia Sheinbaum manejó y presentó Olinia 1, el nuevo vehículo eléctrico mexicano





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