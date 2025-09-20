Detenidos tres presuntos responsables por homicidio y hallazgo de cadáver en tambo

La Fiscalía General del Estado detuvo a tres individuos en relación con el homicidio de una persona, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de un tambo de plástico. Los sospechosos fueron aprehendidos en la colonia Centro y se les encontró posesión de drogas. La investigación reveló un inmueble con manchas de sangre relacionado con el crimen.

Tras el hallazgo de un cadáver dentro de un tambo de plástico en el Barrio de San Antonio el pasado 24 de agosto, la Fiscalía General del Estado ( FGE ) ha comunicado la aprehensión de tres individuos presuntamente vinculados con el crimen. Los sospechosos, ya bajo custodia judicial, se encuentran a la espera de conocer su situación legal. La FGE detalló que los arrestos tuvieron lugar en la colonia Centro, identificando a los implicados como José Iván N., de 39 años, Eleazar N.

, de 33 años, y Paulino N., de 43 años. Las autoridades los han catalogado como generadores de violencia y se les atribuye responsabilidad en el abandono y asesinato de una persona, cuyo cuerpo fue hallado dentro del tambo de plástico en la 18 Poniente. Además de su presunta participación en el homicidio, se les detuvo en posesión de 60 dosis de marihuana, sumando un cargo adicional a la acusación. La investigación, impulsada por la FGE, ha establecido que los tres detenidos podrían estar directamente relacionados con el crimen, basándose en las evidencias recopiladas durante las pesquisas previas. La fiscalía ha implementado diversas medidas para esclarecer los hechos y fortalecer la acusación contra los sospechosos, asegurando así que se haga justicia. \Adicionalmente, la Fiscalía informó sobre el hallazgo de un inmueble ubicado en la calle 5 de Mayo, en el mismo Centro Histórico, que podría estar estrechamente ligado al caso. En el interior de la propiedad, se encontraron significativas manchas de sangre tanto en el suelo como en un tambo de características similares al utilizado para ocultar el cuerpo de la víctima. Este descubrimiento, considerado crucial para la investigación, ha llevado a la incautación del inmueble como parte de las pruebas. Los análisis forenses y las pericias en el lugar son fundamentales para determinar la relación exacta entre la propiedad y el crimen. Se están realizando exhaustivos exámenes para identificar el origen de las manchas de sangre y cualquier otro indicio relevante. La FGE está concentrando sus esfuerzos en recopilar todas las evidencias posibles para asegurar que el caso se resuelva de manera eficiente y con total apego a la ley, garantizando así que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones. La colaboración de diferentes cuerpos de seguridad y la participación activa de peritos forenses son esenciales para el éxito de la investigación.\La puesta a disposición de los detenidos ante las autoridades competentes es el paso previo a la determinación de su situación jurídica, la cual se definirá en los próximos días. El proceso legal seguirá los cauces establecidos, permitiendo a la defensa de los acusados presentar sus argumentos y pruebas. La FGE se encuentra preparando la carpeta de investigación, recopilando todos los elementos necesarios para presentar una sólida acusación ante el juez. Se espera que, durante las audiencias, se debatan los argumentos de ambas partes y se presenten las pruebas para determinar si existe evidencia suficiente para vincular a los imputados con el crimen. El sistema judicial aplicará los procedimientos necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos de todas las partes involucradas. La sociedad espera una resolución justa y transparente, confiando en que las autoridades cumplirán con su deber de investigar y juzgar a los responsables. El caso, por su naturaleza y las evidencias encontradas, ha generado gran interés público, y se espera que el proceso judicial ofrezca claridad sobre los detalles del crimen y determine la responsabilidad de los acusados





