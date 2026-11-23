La suspensión de la inversión estatal y municipal de 42.8 millones de pesos ha provocado baches y riesgos en las rutas de León y Silao, afectando el transporte rural y la economía local.

El abandono de las vías públicas que conectan León, Romita y Silao ha generado un escenario de riesgo vehicular y deterioro acelerado, consecuencia directa de la interrupción en la destinación de recursos federales y estatales para su mantenimiento.

Fin del respaldo financiero a las rutas del evento

Los gobiernos estatal y municipal de León cesaron por completo la asignación de fondos para la rehabilitación de estas carreteras durante los últimos dos años, lo que ha provocado que los tramos anteriormente mantenidos para el Rally México se encuentren en condiciones precarias.

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Anteriormente, el evento deportivo justifiable grandes inversiones; entre 2023 y 2024, se ejercieron 42 millones 892 mil pesos para la mejora de la infraestructura, pero la falta de un calendario competitivo de alto nivel ha eliminado ese incentivo económico.

Desgaste de infraestructura y responsabilidad municipal

El municipio de León, a través de su Dirección General de Obra Pública y supervisado por la Dirección General de Desarrollo Rural, mantuvo la inversión anual hasta 2024, destinando 6 millones 107 mil pesos en 2023 y 7 millones 023 mil pesos en 2024 para dichos trabajos.

Para el año 2025 no se ejecutó ningún presupuesto para la reparación de estos caminos, situación que coincide con la ausencia de fondos por parte de otros municipios implicados como Silao, Irapuato y Guanajuato, los cuales confirmaron que no existieron recursos para su mejora.

Impacto en la población rural y seguridad vial

La degradación de la superficie de grava y la aparición de baches severos afectan diariamente a pobladores de zonas como la Mesa de Ibarrilla, Sauz Seco y Alfaro, donde el tránsito de camiones, motocicletas y animales acelera el daño estructural.

Luz Virginia, habitante de la Mesa de Ibarrilla, documentó que las lluvias recientes han agrandado los arroyos y cruzamientos, tornando peligroso el trayecto escolar y el paso de camiones de pasajeros por una vía con múltiples curvas sin señalización adecuada.

Consecuencias económicas y futuras expectativas

El estado gastó 29 millones 856 mil 252 pesos en 2023 y 2024 combinando los tramos de varios municipios, pero para 2025 y 2026 se confirmó la no ejecución de obras, dejando a la comunidad sin mantenimiento y afectando el comercio local.