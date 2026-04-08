Detienen a adulta mayor por presunto disparo a vecino tras discusión en Álvaro Obregón

Una mujer de edad avanzada y su hijo fueron arrestados tras un incidente en Álvaro Obregón, donde presuntamente la mujer disparó a su vecino después de una discusión. El hombre herido fue trasladado al hospital y se aseguró un arma de fuego.

Autoridades detienen a una mujer de edad avanzada, junto con su hijo, tras un incidente ocurrido en la alcaldía Álvaro Obregón , donde presuntamente la mujer disparó contra su vecino. El suceso tuvo lugar luego de una discusión entre ambos, desencadenando una respuesta que llevó a la intervención policial. Los hechos se registraron específicamente en la colonia Chamontoya, en el cruce de las calles Noche Buena y Azucena, donde se recibió un reporte de una persona herida.

Al llegar al lugar, los oficiales se encontraron con una escena que requirió atención médica inmediata y el posterior arresto de los implicados. La versión inicial, proporcionada por una vecina de 22 años, relató que su esposo había tenido una discusión con su vecino, la cual culminó en agresión física por parte del vecino y, posteriormente, en el uso de un arma de fuego por parte de la ahora detenida. \El hombre, de 28 años, recibió una herida de bala en el dorso izquierdo, requiriendo atención médica urgente. Personal del ERUM (Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas) fue solicitado en el lugar para brindar los primeros auxilios y trasladar a la víctima a un hospital para recibir tratamiento especializado. Los agentes de la policía actuaron rápidamente, deteniendo a la mujer y a su hijo, quienes fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica. Durante la detención, las autoridades aseguraron un arma de fuego, cinco cartuchos útiles y uno percutido, elementos clave para la investigación del caso. Este hallazgo fortalece la evidencia contra la detenida y su hijo, quienes ahora enfrentan cargos relacionados con la agresión y el uso de armas de fuego. La investigación en curso buscará esclarecer las circunstancias exactas que llevaron a la discusión y al posterior tiroteo, así como determinar la responsabilidad legal de los implicados. \El Ministerio Público será el encargado de analizar las pruebas recabadas, incluyendo los testimonios de los testigos, el informe médico de la víctima y la evidencia física encontrada en el lugar. La situación legal de la mujer y su hijo dependerá de la valoración de estas pruebas y de la gravedad de los cargos que se les imputen. Este incidente pone de manifiesto la importancia de la resolución pacífica de conflictos vecinales y el cumplimiento de la ley en el manejo de armas de fuego. La comunidad local se encuentra a la espera de los resultados de la investigación y del proceso legal que se seguirá contra los detenidos. El caso ha generado preocupación en la zona, destacando la necesidad de promover la convivencia pacífica y el respeto mutuo entre los vecinos. Las autoridades continuarán trabajando para garantizar la seguridad de la comunidad y prevenir futuros incidentes similares. La posesión ilegal de armas y el uso de la violencia son delitos graves que conllevan importantes consecuencias legales, y este caso sirve como un recordatorio de la importancia de acatar las leyes y respetar los derechos de los demás





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