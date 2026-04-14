Detienen a ciudadana colombiana por robo en Azcapotzalco; estaría ligada a banda criminal

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvo a Karent Carolina 'N', ciudadana colombiana, por su presunta participación en un robo en Azcapotzalco. Se investiga su posible vínculo con una banda criminal dedicada al robo de domicilios en la Ciudad de México y el Estado de México.

Agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ( SSC ) de la Ciudad de México realizaron la detención de una ciudadana colombiana, identificada como Karent Carolina 'N', presuntamente implicada en un robo perpetrado en la alcaldía Azcapotzalco en febrero de este año. La detención , resultado de un exhaustivo trabajo de investigación, tuvo lugar en la intersección de las avenidas Monterrey y Chapultepec, en la colonia Roma, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. Según fuentes periodísticas, la sospechosa, de 41 años de edad, estaría vinculada a una banda criminal compuesta por individuos de nacionalidad colombiana y venezolana, especializada en el robo a residencias tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. La SSC emitió un comunicado oficial detallando los hechos, incluyendo que el robo en Azcapotzalco tuvo lugar el 16 de febrero, cuando una pareja despojó a una persona de sus pertenencias y huyó en un vehículo. La captura de Karent Carolina 'N' representa un avance significativo en la lucha contra la delincuencia organizada y pone de manifiesto el compromiso de las autoridades por garantizar la seguridad de los ciudadanos.

El despliegue policial que condujo a la detención se basó en información precisa obtenida a través de diversas fuentes y técnicas de investigación. Los agentes interceptaron a la ciudadana colombiana, notificándole la Orden de Aprehensión en su contra y sus derechos constitucionales. Posteriormente, fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente, siendo trasladada a un Centro Penitenciario ubicado en la alcaldía Iztapalapa. La investigación continúa abierta para determinar la posible participación de otros miembros de la banda criminal y para recuperar los bienes robados. Las autoridades han destacado la importancia de la colaboración ciudadana para combatir el delito y han reiterado el compromiso de mantener una estrecha vigilancia en las zonas consideradas de alta incidencia delictiva. La captura de Karent Carolina 'N' es un ejemplo del trabajo coordinado entre diferentes instituciones y del uso de tecnología y técnicas de investigación avanzadas.

La información proporcionada por el periodista Carlos Jiménez, conocido como 'C4' Jiménez, ha sido fundamental para entender el contexto de esta detención. Jiménez ha revelado detalles sobre la estructura de la banda criminal y sus modus operandi, incluyendo la presunta especialización en el robo a domicilios y la utilización de recursos de vigilancia en la Ciudad de México y el Estado de México. Según Jiménez, la detenida ya había estado previamente en prisión, lo cual pone de manifiesto la reincidencia y la necesidad de una estrategia integral para abordar el problema delictivo. La detención de Karent Carolina 'N' y las investigaciones en curso demuestran el compromiso de las autoridades por desmantelar las organizaciones criminales que operan en la ciudad y por llevar a sus integrantes ante la justicia. La SSC continuará implementando operativos y estrategias para garantizar la seguridad de los ciudadanos y para prevenir la comisión de delitos





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