Detienen a dos hombres por el asesinato de Reynaldo Pérez en Chenalhó

Autoridades chiapanecas arrestan a Manases y Alberto tras el homicidio premeditado del defensor Reynaldo Pérez, quien protegía a familias desplazadas en Chenalhó.

Las autoridades judiciales en Chiapas confirmaron la detención de dos individuos vinculados al homicidio de Reynaldo Pérez Pérez, ocurrido el 28 de octubre en la comunidad Yabteclum. El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, reveló durante una transmisión en vivo que se encuentra bajo custodia a dos hombres identificados como Manases y Alberto, conocido con el alias "El Semáforo". Esta acción representa un avance significativo en la investigación del crimen que conmocionó a la región y afectó profundamente a los grupos de defensa de derechos humanos presentes en la zona.

Detalles del ataque mortal en taller mecánico

La tragedia se desarrolló cuando Reynaldo Pérez acudió a un taller mecánico ubicado en la comunidad Yabteclum del municipio de Chenalhó, acompañado de su hijo de nueve años de edad. El defensor utilizaba un vehículo Tsuru de color gris plata para realizar sus labores de acompañamiento a las familias desalojadas. Durante su permanencia en el lugar, un hombre a bordo de una motocicleta comenzó a rondar la área antes de regresar junto con otro individuo identificado como el ejecutor material del hecho.

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El sicario descendió de la unidad motorizada y disparó contra Reynaldo Pérez en tres ocasiones, según la versión inicial del ministerio público, aunque otras fuentes indican que el arma calibre 9 milímetros fue accionada siete veces. Los proyectiles causaron heridas graves que provocaron una hemorragia cerebral secundaria, resultando en la muerte inmediata del defensor frente a su menor hijo. Este acto violento ocurrió mientras Reynaldo cumplía funciones de mediación y protección para comunidades indígenas vulnerables.

Posiciones oficiales y búsqueda de autores intelectuales

Jorge Luis Llaven Abarca declaró que las investigaciones continúan activamente para identificar a todos los participantes en la planeación del crimen, calificándolo explícitamente como premeditado. El fiscal aseguró que no habrá impunidad y prometió informar a la opinión pública conforme se vayan registrando avances procesales. Las autoridades están recabando pruebas físicas y realizando diligencias de campo exhaustivas para dar con los responsables restantes que ordenaron o facilitaron el asesinato del defensor tzotzil.

A pesar de haber capturado a dos sospechosos, el Ministerio Público mantiene la búsqueda de quienes participaron en la organización logística del ataque. La Fiscalía General de Justicia de Chiapas ha enfatizado la gravedad del delito al señalar que Reynaldo Pérez contaba con medidas de protección estatales, lo que agrava las circunstancias del hecho. Se espera que las declaraciones posteriores de los detenidos aporten luz sobre la cadena de mando detrás de la violencia paramilitar que asola el municipio.

Impacto social y exequias del defensor fallecido

El cuerpo de Reynaldo Pérez fue entregado por las autoridades la madrugada del miércoles siguiente al ataque para ser velado en su residencia ubicada en la segunda fracción de Yabteclum, a 26 kilómetros de Santa Martha. Su sepultura se llevó a cabo este viernes en medio de la presencia de familiares, conocidos, servidores de la Iglesia y numerosos activistas que reclamaban justicia. La comunidad indígena y las organizaciones civiles expresaron su dolor ante la pérdida de un líder que trabajaba incansablemente por la dignidad de los desplazados.

Reynaldo Pérez Pérez había sido inscrito desde el año 2023 en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas debido a su labor en favor de las 63 familias expulsadas de Santa Martha. Estas familias fueron desarraigadas de sus hogares el 24 de junio de 2022 por un grupo de corte paramilitar, un evento de violencia histórica en la región. El defensor también sufrió desplazamiento forzado anteriormente y sobrevivió a ataques previos, lo que hace aún más alarmante su asesinato estando bajo resguardo oficial.

Reacciones de organismos internacionales y locales

Más de una veintena de organizaciones civiles, incluyendo el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y el Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán, condenaron el asesinato. Estos grupos destacaron que el crimen ocurre en un municipio que lleva décadas golpeado por la violencia sistémica y la impunidad. Solicitaron esclarecer las circunstancias exactas del ataque y evaluar la efectividad de las medidas de protección implementadas por el Estado mexicano.

Los activistas recordaron que Reynaldo actuó como mediador en conflictos territoriales y acompañó a las familias en su exigencia de justicia tras documentar hechos violentos ocurridos en 2023. Algunas versiones citan que apoyó a 68 familias, mientras que otras mantienen la cifra de 63, todas originarias de Santa Martha. La comunidad internacional y local exige que las autoridades chiapanecas cumplan con su promesa de erradicar la impunidad en casos tan emblemáticos de persecución contra defensores de tierras y derechos humanos.