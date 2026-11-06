Detienen a dos hombres por robo a farmacia en Irapuato con mercancía asegurada

La Policía Municipal de Irapuato capturó a Ernesto N y José Mauricio N tras un robo en farmacia. Se aseguraron mercancía, tarjetas y terminales bancarias en un Vento rojo.

La Policía Municipal de Irapuato llevó a cabo una operación exitosa que resultó en la detención de dos sospechosos vinculados a un robo violento ocurrido en una farmacia local. Las autoridades confirmaron la captura de Ernesto "N", de 32 años y originario de Colombia, y de José Mauricio "N", quienes fueron identificados como los probables responsables de los hechos delictivos. Este operativo policial se ejecutó tras recibir la alerta inmediata de seguridad y desplegar rápidamente recursos de búsqueda en la zona.

Desarrollo del robo y respuesta inmediata

El incidente comenzó cuando el personal de la farmacia activó su sistema de alarma para solicitar auxilio a las autoridades competentes. Durante la entrevista posterior con las empleadas del establecimiento, ellas detallaron que un hombre ingresó al negocio con la intención de realizar una compra rutinaria. Una vez completado el pago, el sujeto presuntamente arrebató dinero en efectivo y mercancía diversa antes de salir rápidamente del local.

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Identificación y captura en avenida Independencia

Con base en las descripciones físicas del sospechoso y las características del vehículo utilizado para la huida, los elementos de la policía municipal implementaron un operativo de búsqueda coordinado. Esta estrategia de rastreo permitió localizar a los detenidos sobre la avenida Independencia. Durante una revisión preventiva realizada al automóvil marca Vento, de color rojo, en el que se desplazaban los individuos, los uniformados lograron localizar diversos artículos.

Evidencia asegurada y antecedentes judiciales

Durante la inspección vehicular, la autoridad policial aseguró mercancía sustraída, así como tarjetas y terminales bancarias que confirmaban la naturaleza del delito. Los registros institucionales indican que Ernesto "N" cuenta con un antecedente judicial por el delito de cohecho, lo cual añade complejidad a su perfil. Esta captura representa un éxito operativo significativo para las fuerzas del orden en la región de Irapuato.

Convocatoria a la ciudadanía para más denuncias

Las autoridades municipales instan a cualquier persona que pueda reconocer a Ernesto "N" o a José Mauricio "N" como presuntos responsables de otros actos delictivos a presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad competente. La comunidad juega un rol fundamental en la identificación de estos sujetos para garantizar la justicia y la seguridad pública en la ciudad.