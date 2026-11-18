Autoridades ministeriales arrestan a Milton N y Manuel N por el homicidio de Santiago Valí en Tuxpan. El incidente ocurrió el 24 de octubre de 2026.

Elementos de la Policía Ministerial detuvieron a dos hombres identificados como Milton "N" y Manuel "N" como presuntos autores materiales del homicidio de Santiago Valí Castillo, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Transporte en Todas sus Formas, Construcción y sus Servicios Relacionados en la República Mexicana. La captura formaliza la investigación de las autoridades ministeriales que establecieron la probable participación de ambos individuos en el ataque armado.

Detalles del ataque en el restaurante Wings Army

Los hechos tuvieron lugar el pasado 24 de octubre de 2026, cuando Santiago Valí Castillo fue atacado a balazos dentro del restaurante "Wings Army". El establecimiento se encuentra ubicado estratégicamente en la carretera a la Barra Norte, específicamente en la colonia La Calzada, en la inmediaciones del hotel Holiday Inn, en el municipio de Tuxpan.

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Posición legal de los detenidos Milton y Manuel

Tras la captura, Milton "N" y Manuel "N" quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica conforme a los procedimientos legales vigentes. En tanto, las investigaciones continúan activamente con el propósito primordial de esclarecer las circunstancias exactas en que ocurrió el homicidio, así como para determinar con precisión si existen otras personas involucradas en el caso.

Situación procesal y próximos pasos judiciales

Hasta el momento, ambos detenidos mantienen su condición de presuntos responsables en el caso, situación que se mantendrá vigente hasta que no se determine su responsabilidad definitiva mediante una resolución judicial formal. La Fiscalía o el Ministerio Público a cargo del expediente procederán a valorar la evidencia recolectada durante las primeras horas de investigación.

Impacto en la comunidad y contexto sindical

La detención de los sospechosos marca un paso significativo en la búsqueda de justicia para Santiago Valí Castillo, quien ejercía como representante sindical en una zona de alta movilidad laboral y comercial. La comunidad espera que las aclaraciones sobre los móviles del crimen y la posible existencia de cabos sueltos se resuelvan en los próximos días.

Continuidad de las averiguaciones previas

Las autoridades reafirman que las averiguaciones previas se mantendrán abiertas hasta agotar todas las líneas de investigación necesarias. Se busca garantizar que la justicia se haga efectiva no solo para con la víctima, sino también para proporcionar certidumbre jurídica a la organización sindical a la que pertenecía y a la población de Tuxpan afectada por la violencia.