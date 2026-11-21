Fuerzas federales arrestan a Fausto Isidro en Sinaloa tras enfrentamientos. La operación dejó bloqueos en carreteras y cancelación de juegos en la Liga Mexicana del Pacífico.

El operativo militar y policial llevado a cabo por las fuerzas federales en el municipio de Guasave, Sinaloa, culminó con la detención de Fausto Isidro, quien opera bajo el alias El Chapo Isidro. La acción generó una intensa escalada de violencia la noche del viernes, manifestada mediante balaceras generalizadas, el incendio de vehículos y el sobrevuelo de aeronaves de combate en diversas zonas del territorio sinaloense.

Detalles del operativo y zonas afectadas

Las autoridades reportaron que las detonaciones tuvieron su epicentro en la comunidad de Guasavito, expandiéndose rápidamente hacia la salida sur de Guasave, el Malecón María del Rosario Espinoza, la colonia Ejidal y el centro urbano. La secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que las autoridades del Grupo Interinstitucional desplegaron elementos para restablecer el orden público, apoyados por dos helicópteros Black Hawk y sistemas de vigilancia con drones.

Also read Presunta captura de El Chapo Isidro dispara violencia en Sinaloa

Colapso de vías y seguridad en espectáculos

El caos se extendió a las principales vías de comunicación, donde se establecieron bloqueos con carga pesada, incluido un tráiler incendiado, en la carretera Internacional México 15 al norte de Guamúchil. Paralelamente, la autopista Benito Juárez, conocida como La Costera, sufrió interrupciones severas. En el estadio de béisbol, durante el partido entre los Algodoneros de Guasave y los Venados de Mazatlán, las explosiones obligaron a los jugadores a abandonar el campo y a los aficionados a refugiarse.

Cancelación deportiva y exhortaciones oficiales

La Liga Mexicana del Pacífico emitió un comunicado oficial anunciando la cancelación del encuentro debido a los hechos violentos ocurridos en la ciudad. Las corporaciones de seguridad instruyeron a la población evitar las vías públicas y mantenerse en sus domicilios. La gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, emitió mensajes a medianoche solicitando resguardo, luego informó a las 02:19 horas sobre automovilistas varados y confirmó a las 03:44 horas la captura en su cuenta de X.

Detenidos y traslado a la capital

La Defensa Nacional oficializó la captura de Fausto Isidro junto con Germán, alias Serafín, y José, ambos detenidos en el mismo operativo. Los sujetos fueron evacuados mediante una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana con destino a la Ciudad de México. Allí serán puestos a disposición de las autoridades ministeriales competentes para el proceso legal correspondiente, tras el restablecimiento de la seguridad en las zonas afectadas.