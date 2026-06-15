Detienen a El Gangas por robo de motocicleta en Saltillo; recién había salido de prisión

Juan Pablo N, alias El Gangas, fue detenido por su presunta participación en el robo de una motocicleta en el norte de Saltillo. Las autoridades lo capturaron tras analizar cámaras de seguridad. El detenido había recuperado su libertad recientemente. La motocicleta aún no ha sido localizada.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó la detención de Juan Pablo N, de 29 años, conocido con el alias de El Gangas, por su presunta participación en el robo de una motocicleta ocurrido en el sector norte de la ciudad.

Elementos del Agrupamiento contra Robo de Vehículos llevaron a cabo la captura como parte de las investigaciones iniciadas tras la denuncia de la víctima, quien reportó la desaparición de su unidad motriz estacionada en la vía pública. Según el reporte oficial, el detenido es señalado como uno de los probables responsables del hurto, que se suma a una serie de incidentes similares registrados en la zona durante las últimas semanas.

Las autoridades han intensificado los operativos de vigilancia para combatir este delito, que afecta tanto a residentes como a comerciantes de la localidad. Las indagatorias incluyeron el análisis de grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en un restaurante ubicado sobre el bulevar Pedro Figueroa, una de las principales arterias viales de Saltillo. En las imágenes se observa a dos individuos ingresar al área de estacionamiento del establecimiento alrededor de las 22:00 horas.

Uno de ellos, identificado posteriormente como El Gangas, manipuló la motocicleta hasta lograr encenderla, mientras el otro vigilaba los alrededores. Ambos huyeron del lugar a bordo de la unidad, aprovechando la poca afluencia de personas en ese horario. Estas pruebas audiovisuales fueron clave para la identificación del sospechoso y permitieron a los agentes obtener una orden de aprehensión en su contra. El detenido fue localizado en un domicilio de la colonia Valle Verde, donde fue aprehendido sin incidentes.

La Comisaría reveló que Juan Pablo N había recuperado su libertad apenas dos semanas antes de este incidente, tras permanecer recluido en el Centro de Reinserción Social Varonil de Saltillo. Aunque no se precisó el delito que motivó su encarcelamiento previo, fuentes extraoficiales señalan que podría estar relacionado con robos a casa habitación.

Pese a la captura del probable responsable, las investigaciones continúan para localizar la motocicleta sustraída, ya que se tienen indicios de que habría sido vendida en el mercado ilegal de autopartes. Las autoridades realizan operativos en talleres mecánicos y deshuesaderos de la región, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, instancia que integrará la carpeta de investigación correspondiente.

Se espera que en los próximos días se determine la situación jurídica del detenido, quien podría enfrentar cargos por robo calificado y reincidencia delictiva. Este caso pone de manifiesto la necesidad de reforzar las medidas de seguridad ciudadana y la colaboración entre la comunidad y las fuerzas del orden para prevenir este tipo de ilícitos





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