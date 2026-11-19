Las autoridades españolas detienen a un empresario vinculado a Los Zetas y redes de huachicol en México, enfrentando acusaciones de lavado de dinero y narcotráfico en múltiples países.

Las autoridades judiciales españolas han procedido a la detención del empresario Luis Muñoz Luévano, quien se encuentra ante el juzgado número 1 de la Audiencia Nacional en España. Este individuo es señalado como un presunto enlace de Los Zetas en Europa y es el principal protagonista de las investigaciones por redes de contrabando de combustibles que conectan a México, Estados Unidos y España. La medida cautelar responde a la gravedad de los cargos internacionales que pesan contra él.

Historial judicial y acusaciones en Estados Unidos

La trayectoria legal de Muñoz Luévano en Norteamérica es extensa y compleja, lo que refuerza la justificación de su captura actual en territorio europeo. En Estados Unidos, este empresario enfrentó acusaciones por parte de la Fiscalía del Distrito Oeste de Texas por seis delitos graves. Las imputaciones incluían cuatro delitos relacionados con la posesión, importación y distribución de cocaína, uno por el uso de armas para sostener una empresa criminal y otro por presunto lavado de dinero procedente del narcotráfico.

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Posteriormente, la fiscalía retiró cinco de los seis cargos al sustituir la acusación inicial. En un acuerdo con la justicia estadounidense, Muñoz Luévano se declaró culpable de conspiración para lavar dinero ante una corte federal de San Antonio. El juez le dictó sentencia equivalentes al tiempo que ya había permanecido detenido, permitiéndole recuperar su libertad ese mismo mes. Este antecedente no exime de responsabilidad por sus actuales vínculos con el crimen organizado.

Investigaciones por tráfico de hidrocarburos en México

En México, la trayectoria del empresario ha estado marcada por múltiples procesos judiciales y operativos de aseguramiento. En un incidente ocurrido en Torreón, Coahuila, fue detenido acusado de amenazas y posesión simple de narcóticos. El caso surgió cuando intentó intervenir en favor de los conductores de unas pipas que transportaban huachicol, mostrando una conducta agresiva. Durante su detención, la autoridad le halló cocaína, aunque un juez de control determinó que podía continuar en libertad con medidas cautelares al considerar los delitos no graves.

La Fiscalía de Coahuila llevó a cabo un cateo exhaustivo del rancho "Paola", una propiedad vinculada con Muñoz Luévano ubicada en el municipio de Arteaga. En el inmueble se localizaron una pipa, más de 15 tanques con combustible y una caja de tráiler con alteraciones en los números de serie. Estos hallazgos son consistentes con las operaciones de almacenamiento y distribución ilegal de hidrocarburos que se investigan.

Vínculos con el huachicol fiscal y presión empresarial

La investigación también abarcó una gasolinería de la cadena Cargo Gas, propiedad de Muñoz Luévano, situada en Saltillo. En ese operativo participó la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR). Estas acciones se enmarcan en distintas investigaciones sobre presuntas redes de contrabando de hidrocarburos, donde habrían participado marinos, empresarios y funcionarios de aduanas. Los presuntos líderes de estas redes serían los hermanos Hernández.

Además, el empresario ha sido relacionado con el presunto esquema de huachicol fiscal, un delito del que está procesado el exgobernador de Baja California. La periodista Anabel Hernández cuestionó públicamente el papel de Muñoz Luévano tras la detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel. Hernández señaló al empresario como uno de los principales presuntos operadores del contrabando de combustibles, basándose en documentación sobre carros tanque utilizados para transportar hidrocarburos de origen ilegal.

Implicaciones políticas y alcance internacional

Anabel Hernández aclaró que no contaba con elementos para determinar si Ruffo Appel era culpable o inocente, pero indicó que empresas en las que el exmandatario aparecía como accionista podrían estar involucradas. Sostuvo que la investigación no debía limitarse a la detención del exgobernador, sino que también era necesario esclarecer el papel de la red empresarial que operaba detrás de las sombras. Su denuncia puso en relieve la magnitud de la operación criminal.

Tras la detención de Ernesto Ruffo Appel, la periodista instó a las autoridades a verificar si existía una ficha activa de Interpol para localizar a otros operadores, como Muñoz Luévano, o a precisar el estado real de las investigaciones. Señaló que alguna instancia del Gobierno federal hubiera facilitado la salida de Muñoz Luévano del país, lo que sugiere una posible fuga preventiva. "Estamos hablando de un caso de tráfico ilegal de hidrocarburos gigante", afirmó durante su análisis televisivo.

La periodista agregó que el empresario presuntamente operaba una amplia red de estaciones de servicio que servían como fachada para el lavado de dinero y la distribución de combustible robado. También señaló que habría ejercido presión sobre otros empresarios gasolineros para obligarlos a adquirir ese producto ilícito. Esto podría entrar en lo que pareciera un esquema de complicidad o protección institucional, complicando aún más el caso ante los tribunales españoles y mexicanos.