Detienen a excolaborador de Genaro García Luna por desvío de más de 5 mil millones de pesos

La FGR aprehendió a Antonio Molina Díaz, excoordinador de Centros Federales, señalado de integrar una red de delincuencia organizada que desvió recursos públicos mediante contratos simulados en la construcción de penales.

La Fiscalía General de la República ( FGR ) cumplimentó una orden de aprehensión contra Antonio Molina Díaz , excoordinador general de Centros Federales entre 2013 y 2018, señalado por presuntos delitos de delincuencia organizada y desvío de recursos públicos.

La detención se realizó en la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo, y el detenido fue puesto a disposición de un juez de control con residencia en el penal del Altiplano, Estado de México. Durante el operativo se aseguraron 2 mil 500 dólares, 36 mil 590 pesos, teléfonos celulares e identificaciones apócrifas.

Las investigaciones de la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, apuntan a que Molina Díaz probablemente formaba parte de una estructura criminal presuntamente encabezada por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal. Según las indagatorias, esta red utilizó contratos simulados y empresas fachada para desviar más de 5 mil millones de pesos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

Los contratos investigados están vinculados a la construcción de ocho centros penitenciarios federales durante administraciones federales anteriores. La captura se enmarca en una serie de pesquisas federales sobre operaciones financieras irregulares relacionadas con exfuncionarios del sistema de seguridad. Las autoridades continúan investigando para determinar el alcance total de las operaciones atribuidas a la estructura, que involucraría a familiares, colaboradores y socios empresariales.

Hasta el momento, no se han dado a conocer nuevas capturas, pero la FGR mantiene abiertas las líneas de investigación para esclarecer la red de desvío de recursos y su posible conexión con contratos públicos asignados en el pasado





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