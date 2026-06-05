Detienen a excolaboradora de Adela Micha por falsificar su firma para obtener préstamo y desviar fondos de proyecto

La Fiscalía CDMX detuvo a Suzanne Faugier, excolaboradora de Adela Micha, acusada de falsificar la firma de la comunicadora para obtener un crédito hipotecario de más de un millón de pesos y de cobrar a un particular más de un millón de pesos por un proyecto de entrevistas que nunca se realizó.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la detención de Suzanne Faugier , quien fuera productora y colaboradora de la comunicadora Adela Micha .

La imputada es señalada por presuntamente utilizar documentos con firmas falsificadas para obtener un préstamo hipotecario a nombre de Micha, por un monto que supera el millón de pesos, y por desviar fondos destinados a un proyecto de entrevistas vinculado a la empresa de la comunicadora. De acuerdo con la investigación, en 2019 Faugier habría presentado un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, un convenio modificatorio y otros papeles con la firma adulterada de Adela Micha para acceder a un crédito por un millón 240 mil pesos.

La Fiscalía señala que la detenida actuó sin el consentimiento de la víctima, generándole un daño patrimonial significativo al obligarla a asumir compromisos económicos que ella no había autorizado. Por este hecho se le imputa el delito de uso de documentos falsos, lo que derivó en una orden de captura cumplimentada en un domicilio del estado de Morelos. Posteriormente, fue trasladada al penal femenil de Santa Martha Acatitla.

En una segunda línea de investigación, se descubrió que entre octubre de 2023 y junio de 2024, mientras Faugier se desempeñaba como asistente de Adela Micha, un tercero realizó depósitos por más de un millón de pesos para la realización de entrevistas en un proyecto de comunicación relacionado con el trabajo de la comunicadora. Los recursos, en lugar de ser destinados al propósito convenido, fueron canalizados a cuentas personales de la hoy detenida.

La Fiscalía capitalina detalló que esta indagatoria se sustentó en entrevistas, análisis de comunicaciones, información bancaria y otras diligencias que permitieron acreditar la administración fraudulenta en agravio de Adela Micha. Ambas causas penales, aunque independientes, comparten a la misma víctima y a la misma imputada, y fueron consolidadas en el proceso judicial iniciado en su contra





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