La Guardia Nacional y el Ejército arrestan a Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, líder de la facción Beltrán Leyva en Sinaloa, en operación conjunta con EE.UU.

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la detención de Fausto Isidro Meza Flores, conocido bajo el alias El Chapo Isidro, quien se identifica como el líder de la organización criminal Beltrán Leyva. Este operativo de alto perfil se ejecutó en coordinación con organismos de inteligencia de los Estados Unidos, en el marco de la cooperación bilateral entre ambos gobiernos para combatir el narcotráfico.

Mecanismo del Operativo Conjunta

La captura fue realizada por las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional, conocidas como Lobos, y del Ejército, denominadas Murciélagos. Estas unidades actuaron en coordinación con elementos de Fuerzas Especiales del Ejército que se encontraban comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. Este trabajo conjunto permitió localizar y asegurar al presunto líder criminal en territorio mexicano.

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Posiciones y Responsabilidades Delictivas

El gobierno mexicano identifica a Fausto Isidro Meza Flores como el segundo al mando de la organización delictiva Beltrán Leyva, tras la facción liderada por José 'N', quien actúa como su operador financiero. Esta estructura jerárquica sitúa a Meza Flores en una posición clave dentro de la comandancia de esta agrupación delictiva, consolidando su rol como líder principal en la región.

Impacto y Consecuencias Legales

Fausto Isidro Meza Flores cuenta con una orden de aprehensión en México por delitos de delincuencia organizada y por cometer delitos contra la salud. Además, existe una orden de extradición a los Estados Unidos por asociación delictiva para distribuir droga en territorio estadounidense, lo que amplía las implicaciones legales de su captura más allá de las fronteras nacionales.

Prioridad y Recompensas Internacionales

El arresto de El Chapo Isidro representa un golpe significativo a las estructuras criminales, ya que el fugitivo estaba en la lista de los 10 más buscados por el FBI. El gobierno de los Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que llevara a su captura, destacando la prioridad internacional en su captura por asociación delictiva.