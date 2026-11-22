El mediocampista mexicano Héctor Herrera fue arrestado en Texas por DUI. Conoce las cargas legales, las fianzas aplicables y la libertad bajo pena actual del futbolista.

Las autoridades del condado de Montgomery, en el estado de Texas, detuvieron al destacado futbolista mexicano Héctor Herrera durante el fin de semana pasado por la sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol. El mediocampista del Houston Dynamo enfrentó las consecuencias legales de esta acción, lo que activó los protocolos penales establecidos para estas infracciones en la jurisdicción local.

Contexto del Arresto y Jurisdicción Legal

La detención se produjo en el condado de Montgomery, una región situada al norte de Houston, donde el Código Penal local regula estrictamente las conductas relacionadas con la operación de vehículos motorizados bajo la influencia de sustancias. Herrera, quien es jugador profesional del Houston Dynamo, fue identificado por las autoridades como el conductor involucrado en el incidente que motivó la intervención policial y subsequente arresto.

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Este evento ha generado atención inmediata debido a la trayectoria del deportista en la Major League Soccer (MLS). La policía local intervino para garantizar el cumplimiento de la ley, iniciando el proceso judicial que corresponde a las acusaciones de manejar bajo la influencia del alcohol, una figura delictiva que puede acarrear sanciones severas dependiendo de los antecedentes y el nivel de intoxicación al momento del arresto.

Sanciones Pecuniarias y Penales en Texas

De acuerdo con la legislación vigente en Texas y específicamente en el condado de Montgomery, las infracciones por conducir bajo la influencia del alcohol o drogas conllevan multas penales que pueden alcanzar los 10 mil dólares, lo que equivale aproximadamente a 191 mil 144.50 pesos mexicanos. Además, se imponen multas de tráfico estatales obligatorias por un monto fijo de 6 mil dólares, sumando una carga económica significativa para el acusado.

El sistema judicial estatal no solo contempla sanciones económicas, sino que también permite penas de cárcel o prisión efectiva, así como la suspensión definitiva o temporal de la licencia de conducir del infractor. Los jueces determinan la gravedad de la sentencia basándose en los antecedentes penales previos del individuo y en cualquier factor agravante que pueda haber existido durante el incidente, como la velocidad o la presencia de terceros en el vehículo.

Mecanismos de Libertad Bajo Fianza

El proceso legal en Texas generalmente permite que las personas arrestadas por DUI obtengan su libertad bajo fianza mientras esperan su juicio formal. Para una primera infracción, los montos típicos de fianza suelen oscilar entre 500 y 2 mil 500 dólares, una cifra que el equipo legal del jugador o él mismo debe cubrir para asegurar su liberación temporal. Esto facilita que el acusado cumpla las medidas cautelares sin permanecer en custodia.

En el caso de segunda ocasión, los montos de fianza aumentan considerablemente, oscilando entre 2 mil 500 y 5 mil dólares, según las estimaciones del Texas Criminal Defense Group. El juez fija el monto exacto considerando los antecedentes penales específicos, el nivel de alcohol en la sangre medido en el momento de la detención y si ocurrió algún accidente de tránsito que haya involucrado daños a la propiedad o lesiones a personas.

Situación Actual y Próximos Pasos

Según ha informado un diario local, el jugador del Houston Dynamo ya ha pagado la multa correspondiente y salió en libertad tras su arresto. Este paso inicial no significa el fin del proceso legal, ya que el futbolista tendrá que presentarse nuevamente ante la Corte para continuar con los procedimientos judiciales que correspondan a su caso.

Se prevé que el Houston Dynamo se encargue del tema legal y brinde su representación oficial al jugador durante todo el proceso. El equipo probablemente coordinará con los abogados defensores para gestionar las audiencias y asegurar que el deportista cumpla con todas las órdenes judiciales pendientes, manteniendo su disponibilidad para las actividades deportivas programadas por la liga si así lo permite el tribunal.