La SEDENA detiene en Guerrero al presunto integrante de Los Rusos vinculado al homicidio del líder amuzgo Remigio de la Cruz López en 2023.

La Secretaría de la Defensa Nacional ( SEDENA) confirmó la captura de un hombre identificado como Heriberto "N", conocido con el alias de "Beto Zacualpan", en la localidad de Ometepec, ubicada en la Costa Chica del estado de Guerrero. Esta detención representa un avance significativo en la investigación del homicidio calificado de Remigio de la Cruz López, un destacado líder de la comunidad amuzga que fue asesinado el 1 de enero de 2023.

Mecanismo de la captura y operativos coordinados

La operación que culminó con el arresto se ejecutó el 18 de noviembre mediante el cumplimiento estricto de una orden de aprehensión vigente. Los elementos militares realizaron la detención en coordinación directa con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, demostrando una integración operativa entre las fuerzas de seguridad estatal y federal en la región.

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Tras la detención, las autoridades aseguraron el armamento, municiones y sustancias controladas que se encontraban en posesión del capturado. Sin embargo, la dependencia militar no ha proporcionado detalles específicos sobre el tipo exacto de weaponry ni las cantidades cuantitativas exactas de las drogas decomisadas en el operativo.

Posiciones de las partes y contexto comunitario

Remigio de la Cruz López, quien tenía 48 años de edad en el momento de su fallecimiento, era reconocido en su comunidad por su labor como catequista y su participación activa en la organización comunitaria del pueblo ñomndaa o amuzgo. Su trabajo se centraba en la promoción de la justicia y el desarrollo local, lo que generó un profundo impacto social en la región.

Antes de su muerte, Remigio de la Cruz participaba activamente en procesos de organización que buscaban fortalecer la cohesión social y legal de su pueblo. La familia y los vecinos denunciaron que su asesinato podría estar intrínsecamente relacionado con su labor comunitaria y su liderazgo en esos procesos de organización vecinal.

Heriberto "N" era señalado por los habitantes de la región como un personaje con influencia y poder local considerable. Testigos declararon a medios de comunicación como El Sur que, durante el Congreso del Plan de Justicia y Desarrollo en 2022, lo relacionaron con un grupo de personas armadas y con integrantes de la policía comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero.

Impacto real y pasos siguientes en la investigación

Hasta el momento, la autoridad competente no ha señalado cuál pudo ser la presunta participación específica o la relación causal directa de Heriberto "N" en el asesinato de Remigio de la Cruz López. A pesar de esto, el detenido fue identificado por las autoridades como un presunto integrante de la agrupación criminal conocida como Los Rusos, organización generadora de violencia en la zona.

Esta captura tiene implicaciones directas para la seguridad de los pueblos indígenas y la lucha contra la impunidad en la Costa Chica de Guerrero. La comunidad amuzga espera que este procedimiento judicial continúe esclareciendo las redes de influencia criminal que operan en su territorio y garantice la verdad sobre los hechos ocurridos en Zacualpan.