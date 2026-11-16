Las autoridades detienen a dos sujetos por portación de arma. Se asegura evidencia tras el operativo policial en el fraccionamiento Arboleda.

Las autoridades policiales aseguraron a un hombre de 24 años y a un adolescente de 17 años durante un operativo de seguridad en el fraccionamiento Arboleda. Esta captura se produce en el contexto de una investigación activa por la cual los detenidos no descartan su participación en un reciente crimen violento. Las acciones de vigilancia fueron intensificadas tras el registro de un ataque armado que dejó como resultado el fallecimiento de múltiples víctimas en la zona.

Detalles del Operativo de Seguridad

Los elementos de seguridad interceptaron a los sujetos en una motocicleta que circulaba sin placas visibles en la vía pública. Al intentar marcarles el alto, los efectivos notaron que uno de los ocupantes portaba una pistola. Ante las indicaciones de los agentes, el sospechoso depositó el arma en el suelo, lo que permitió concretar el aseguramiento de manera limpia y sin necesidad de detonaciones ni enfrentamiento.

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Identificación de las Víctimas y Culpables

Antes del ataque armado, las víctimas fueron identificadas de manera precisa por las autoridades, entre ellas Mario Gómez Piña, conocido bajo el alias de "el Rabito". El informe policial detalla que los sujetos delictivos circulaban en la motocicleta sin placas antes de ejecutar los disparos contra sus víctimas. Esta información es clave para entender la dinámica del ataque que motivó el despliegue masivo de personal policial.

Evidencia Asegurada y Antecedentes

El hombre de 24 años, quien dijo ser originario del municipio de Villagrán, fue registrado junto con el adolescente de 17 años, identificado como originario del municipio de Irapuato. Durante el aseguramiento, se recuperó un arma de fuego calibre 9 milímetros, un cargador y 12 dosis de una sustancia con las características del cristal. Asimismo, se retuvo la motocicleta en la que viajaban los detenidos.

Siguientes Pasos en la Investigación

Tras el ataque armado, se desplegó un operativo extenso por las calles de la ciudad para dar seguimiento a acciones de monitoreo del Sistema Estatal. Las autoridades precisan que el arresto derivó del despliegue implementado tras el multihomicidio, aunque continúan las indagaciones correspondientes. El objetivo es determinar si los implicados guardan relación directa con el crimen en mención y esclarecer todos los hechos.