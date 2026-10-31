Detienen a hombre por envenenamiento de perros en el Parque España

Un hombre de 58 años fue detenido en la Ciudad de México tras ser identificado como el presunto autor del envenenamiento de varios perros en el Parque España. La investigación, que inició cuando varios propietarios reportaron la intoxicación y muerte de sus mascotas, reveló que el sospechoso estaba dejando cebos con metomilo en el área. La policía lo detuvo tras un reconocimiento facial y lo trasladó a la Fiscalía, donde enfrentará cargos por maltrato o crueldad animal. Los motivos del crimen aún están bajo investigación, pero una de las líneas es un posible acto de represalia contra un propietario de perro.

La muerte de varios perros en el Parque España de la Ciudad de México, derivó en la detención de un hombre de 58 años este viernes 30 de octubre de 2026.

La investigación comenzó después de que los propietarios reportaron que sus mascotas tuvieron síntomas de intoxicación tras pasear por la zona. Las autoridades realizaron recorridos en el área para localizar alimentos sospechosos y retirar posibles fuentes de intoxicación, cuyos análisis periciales identificaron metomilo, un pesticida letal para mamíferos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrió una investigación por maltrato o crueldad animal para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

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Identifican y detienen al sospechoso de envenenar perros

Las autoridades no difundieron públicamente el nombre del detenido, cuya descripción coincidía con la persona captada presuntamente mientras dejaba alimentos contaminados en las inmediaciones del Parque España y calles cercanas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que policías capitalinos lo ubicaron en las inmediaciones del cruce de las calles Atlixco y Juan Escutia. Los agentes le marcaron el alto porque sus características coincidían con las de la persona investigada y procedieron a realizarle una revisión preventiva.

Durante la inspección, le encontraron una bolsa de plástico que contenía varias cápsulas con polvo blanco y una nota con instrucciones para abrirla, que coincidía con los relatos de los testigos sobre los cebos encontrados, por lo que fue asegurado y trasladado ante el Ministerio Público. Esta instancia deberá integrar los elementos de prueba, determinar su situación jurídica y establecer si hay los fundamentos necesarios para atribuirle los delitos relacionados con la muerte de los animales.

Sobre los motivos, sólo se sabe que una de las principales líneas de investigación apunta a una presunta represalia, donde el hombre colocó los cebos envenenados como respuesta a una agresión que presuntamente sufrió uno de sus familiares por parte de un perro, pero las autoridades siguen recopilando datos para confirmar esta hipótesis y descartar otras posibilidades.

Alertan sobre la toxicidad mortal del metomilo usado

A pesar de que los perros sobrevivientes están siendo atendidos y reciben tratamiento, el caso resalta la peligrosidad descontrolada del metomilo, una sustancia prohibida para su uso doméstico y cuyo consumo puede ser mortal para humanos y animales, razón por la que las autoridades hacen un llamado a la población para estar alerta a cualquier objeto sospechoso en los espacios públicos y denunciar inmediatamente si encuentran algo relacionado con el caso. Se trata de un insecticida y acaricida altamente tóxico, cuya presencia fue detectada en cápsulas colocadas dentro de alimentos abandonados en espacios públicos.

El hallazgo de estas trampas mortales, dispersas por el Parque España, calles aledañas y vialidades cercanas, que causaron la muerte de cuatro perros, cifra que fue en aumento mientras otros recibían atención veterinaria, razón por la que el caso se investiga como un posible delito de maltrato o crueldad animal.