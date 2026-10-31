Detienen a hombre por presunto envenenamiento de perros en la Condesa; investigarán su relación con los hechos

La SSC detuvo a un hombre de 58 años en la colonia Condesa, señalado como el posible responsable de colocar alimentos con sustancias tóxicas para perros en la vía pública. Aunque fue arrestado por agredir a los oficiales, el vínculo con el envenenamiento aún debe ser probado por las autoridades legales.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana ( SSC) de la Ciudad de México detuvo a un hombre de 58 años, presuntamente vinculado con la colocación de alimentos envenenados destinados a perros en la colonia Condesa.

El arresto ocurrió el martes 29 de octubre alrededor de las 14:10 horas, cuando oficiales realizaban un recorrido por la calle Mazatlán. Tras identificar al sospechoso por su físico y vestimenta, los policías lo abordaron, momento en el cual el hombre intentó resistirse y agredirlos.

A pesar de la detención, no se encontró evidencia directa de su participación en el envenenamiento, por lo que su posible responsabilidad debe ser acreditada por la Fiscalía General de Justicia (FGJ), que ya abrió una carpeta de investigación por maltrato animal.