Detienen a hombre y mujer en Piedras Negras por tráfico de drogas

Un hombre y una mujer fueron detenidos en Piedras Negras, Coahuila, por transportar una importante cantidad de droga en un vehículo. La acción policial se llevó a cabo en la colonia Tierra y Esperanza, donde se localizaron 18 kilogramos de mariguana y varios gramos de cristal.

En la ciudad de Piedras Negras , Coahuila , una inspección realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal y la Policía Civil Coahuila condujo a la detención de un hombre y una mujer que transportaban una importante cantidad de droga en un vehículo que circulaba por la colonia Tierra y Esperanza.

La acción policial se llevó a cabo sobre la calle Michoacán, donde los agentes detectaron un automóvil Ford Fusion modelo 2006 de color gris. Los ocupantes mostraron una actitud que llamó la atención de los elementos de seguridad, lo que llevó a que los oficiales les marcaran el alto e iniciaran una revisión preventiva. En el proceso, se localizaron varios paquetes encintados que contenían hierba seca y verde con características propias de la mariguana.

De acuerdo con el reporte, el narcótico asegurado tenía un peso aproximado de 18 kilogramos. Además, se encontraron varios gramos de la droga conocida como cristal, que fueron asegurados junto con el resto de los indicios localizados en el vehículo. Los ocupantes de la unidad fueron identificados como José Alberto y Mayela, quienes fueron detenidos en el lugar y trasladados ante la autoridad correspondiente.

Tanto los detenidos como la droga asegurada quedaron a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República, que continuará con las investigaciones y determinará la situación jurídica de ambos. Las autoridades federales serán las responsables de integrar la carpeta correspondiente y establecer el posible origen y destino de los narcóticos decomisados durante esta intervención realizada en el sector Tierra y Esperanza de Piedras Negras.

La situación se desarrolló con la colaboración de medios locales que proporcionaron la información necesaria para la redacción de este artículo. La acción policial se llevó a cabo con el objetivo de combatir el tráfico de drogas y proteger la seguridad de la comunidad. La detención de los individuos y la incautación de la droga son un paso importante en la lucha contra el narcotráfico en la región.

La Fiscalía General de la República seguirá investigando y tomará las medidas necesarias para garantizar que se haga justicia y se proteja la seguridad de la comunidad





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