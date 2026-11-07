Detienen a integrante de la Guardia Nacional por feminicidio en Culiacán

La Fiscalía de Sinaloa detuvo a Erick 'N', elemento de la Guardia Nacional, por el feminicidio de una compañera en Culiacán ocurrido el 2 de noviembre.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa cumplimentó una orden de aprehensión contra Erick 'N', integrante de la Guardia Nacional, por su probable responsabilidad en el feminicidio de una mujer que también pertenecía a esa corporación de seguridad. La detención se realizó el 6 de noviembre, según informó la Comandancia de la Guardia Nacional.

El caso se originó con el fallecimiento de una integrante de la institución, ocurrido el 2 de noviembre en un domicilio ubicado en la colonia Alturas del Sur, en Culiacán, Sinaloa. La orden fue ejecutada por la Fiscalía estatal, que mantiene abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias de la muerte.

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Detalles de la detención y del fallecimiento en Culiacán

La detención de Erick 'N' se produjo en el marco de las investigaciones por la muerte de la mujer, que era compañera del señalado dentro de la Guardia Nacional. Ambos formaban parte de la misma institución de seguridad pública, un hecho que, según la corporación, causó consternación entre sus integrantes.

La Fiscalía de Sinaloa es la autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación y de establecer en qué condiciones ocurrió el fallecimiento. Hasta el momento, el comunicado de la Guardia Nacional no ofrece mayores detalles sobre esas circunstancias ni sobre el avance de las indagatorias ministeriales.

Posición de la Guardia Nacional frente al caso

La Guardia Nacional informó que, desde que tuvo conocimiento del fallecimiento, estableció coordinación con las autoridades correspondientes para aportar la información necesaria. Asimismo, indicó que brindó los apoyos requeridos durante las indagatorias y colaboró con las autoridades ministeriales para lograr la aprehensión del presunto responsable.

En su posicionamiento, la corporación expresó su rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres y afirmó que mantiene una política de cero tolerancia, incluso cuando los involucrados pertenecen a sus propias filas. Al mismo tiempo, subrayó la importancia de respetar el debido proceso y la presunción de inocencia de Erick 'N'.

La institución reiteró que continuará colaborando con la Fiscalía de Sinaloa para que se realicen las investigaciones correspondientes y se esclarezcan los hechos ocurridos en Culiacán. Según el comunicado, la corporación respetará las facultades que corresponden a cada autoridad encargada de impartir justicia.

Violencia contra las mujeres y el caso

Según la Guardia Nacional, el caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de atender la violencia contra las mujeres y de garantizar que las investigaciones se desarrollen sin distinciones. Esto aplica, señaló la corporación, independientemente del cargo o la institución a la que pertenezcan las personas señaladas.

Por ahora, el proceso contra Erick 'N' corresponde a la Fiscalía estatal y a las autoridades que determinen las etapas siguientes. El comunicado no precisa fechas de audiencias ni otros pasos procesales, por lo que la evolución del caso dependerá de las determinaciones de la autoridad ministerial.