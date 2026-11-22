Sergio Serrano Ramos, líder del CJNG en Baja California, fue recapturado el 18 de noviembre. Autoridades vinculan a su grupo con decenas de homicidios en Tecate.

Las autoridades de Baja California confirmaron la recaptura de Sergio Serrano Ramos, conocido como Checo, identificado como un líder clave del Cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Tecate. Esta acción policial se llevó a cabo el pasado 18 de noviembre en la colonia Chapultepec, donde agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana interceptaron al sujeto después de que este intentara escapar embistiendo varias patrullas policiales. La operación culminó con su traslado inmediato a la delegación de la Fiscalía General de la República en Ensenada para enfrentar los cargos vigentes.

Detalles de la detención y contexto legal

Sergio Serrano Ramos contaba con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud, lo que fundamentó su nueva detención tras ser localizado por los cuerpos de seguridad estatales. Este individuo había sido aprehendido previamente el 13 de mayo, aunque logró quedar en libertad en agosto del mismo año tras presentar un recurso de amparo que le permitió evadir su encarcelamiento temporal. No obstante, su reciente recaptura reactivó el proceso legal contra él, y su defensa legal ha promovido un nuevo recurso impugnando los motivos de su actual captura.

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Presunta vinculación con homicidios y desapariciones

Las autoridades estatales han atribuido directamente a Sergio Serrano Ramos y a otros tres integrantes de su célula criminal alrededor de 20 homicidios y más de 30 desapariciones ocurridas en Tecate desde el mes de mayo. Esta cifra de víctimas resalta la alta peligrosidad de la banda operando en la región fronteriza y explica el interés prioritario de las fuerzas de seguridad para neutralizar a sus líderes. La información proporcionada por las instituciones oficiales sitúa a Checo en la cima de la jerarquía operativa de este grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación en la zona.

Operativos coordinados y más detenciones

La captura del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación se suma a una serie de operativos de seguridad realizados en las últimas semanas en la entidad. El pasado 20 de noviembre en Valle de la Trinidad, localidad de Ensenada, se detuvieron siete personas vinculadas al menos a cuatro homicidios, incluyendo a Gilberto N y El Memes, este último relacionado con la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa. En esas acciones también se aseguraron 11 armas largas y se confirmaron otras seis detenciones con armas en esa misma zona, reportadas por la Secretaría de Marina a través de la Segunda Zona Naval en coordinación con la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.

Impacto en la seguridad y amenazas posteriores

El secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, general Laureano Carrillo Rodríguez, atribuyó el reciente repunte de homicidios a las confrontaciones violentas entre grupos criminales por el control territorial. El titular de la seguridad estatal expresó su confianza en que estas detenciones contribuirán a reducir los delitos de alto impacto en la región. Sin embargo, la tensión aumentó el 22 de noviembre cuando circuló un mensaje anónimo en un grupo de Facebook de Ensenada que mostraba el logotipo del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Este mensaje amenazaba a funcionarios estatales y municipales en respuesta a la captura de lo que describían como su jefe, aunque las autoridades no han confirmado la autenticidad del anuncio ni se han pronunciado al respecto. Este incidente refleja la volatilidad que persiste en la zona a pesar de las acciones policiales coordinadas. La situación sigue en observación mientras los procesos legales avanzan y las fuerzas de seguridad mantienen su vigilancia en las localidades de Tecate y Ensenada para prevenir posibles represalias.