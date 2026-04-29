Detienen a “La Paloma”, presunto homicida en Saltillo

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo detuvo a Juan Carlos “N”, alias “La Paloma”, de 33 años, acusado de homicidio en la colonia El Tanquecito. El operativo se llevó a cabo tras labores de inteligencia y coordinación con la Policía Cibernética. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo detuvieron a Juan Carlos “N”, alias “La Paloma”, de 33 años, señalado como probable responsable de un homicidio ocurrido en la colonia El Tanquecito.

La dependencia informó que la localización del sospechoso fue resultado de labores de inteligencia realizadas por el Grupo de Reacción Sureste en coordinación con la Policía Cibernética. Tras su ubicación, el hombre fue asegurado este martes en el sector oriente de la ciudad. Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, autoridad que se encargará de integrar la carpeta de investigación y definir su situación jurídica.

De acuerdo con las primeras indagatorias, Juan Carlos “N” estaría relacionado con el asesinato de un joven de aproximadamente 25 años de edad, quien habría sido atacado con un arma blanca, causándole la muerte. El crimen ocurrió el pasado domingo en la colonia El Tanquecito, al poniente de la capital coahuilense, donde autoridades desplegaron un operativo tras el reporte. La Comisaría de Seguridad destacó que continuará fortaleciendo las acciones de investigación y vigilancia para garantizar la tranquilidad de la población.

El operativo que llevó a la captura de “La Paloma” incluyó la colaboración de diferentes áreas de la corporación, incluyendo análisis de datos y seguimiento de redes sociales para rastrear sus movimientos. Además, se informó que el detenido tiene antecedentes penales por delitos relacionados con violencia intrafamiliar y robo. Las autoridades reiteraron su compromiso con la justicia y la seguridad ciudadana, asegurando que seguirán trabajando en estrecha coordinación con otras dependencias para combatir la delincuencia en la región.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila será la encargada de determinar si existen suficientes elementos para formalizar cargos en su contra





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