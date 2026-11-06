Detienen a la periodista cubana Camila Acosta y dañan su teléfono

La periodista independiente Camila Acosta narra su detención arbitraria en La Habana el 3 de noviembre, donde fue retenida por seguridad del Estado y recibió su teléfono dañado por ácido.

La periodista independiente Camila Acosta ha revelado los detalles de su reciente detención en La Habana, Cuba, durante la cual agentes de Seguridad del Estado la retenieron ilegalmente, la humillaron y le devolvieron su dispositivo móvil tras haberle aplicado ácido. Este incidente ocurre en un contexto de creciente hostigamiento contra la prensa libre en la isla, donde Acosta y otras voces disidentes enfrentan una escalada de medidas represivas sin justificación legal.

Acosta estableció contacto con Univision desde la capital cubana para describir su experiencia de primera mano, destacando que su libertad fue restituida tras pasar la noche en un calabozo apartado. Su testimonio expone los mecanismos de intimidación utilizados por las autoridades, que incluyen la falta de órdenes judiciales, la detención arbitraria y la destrucción deliberada de la propiedad personal de los periodistas para silenciar su trabajo informativo.

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Detalles de la detención sin orden judicial

La periodista Camila Acosta explica que su arresto tuvo lugar el martes 3 de noviembre, cuando salió de su vivienda para realizar un trámite personal. Al notar la presencia de una patrulla de Seguridad del Estado y oficiales uniformados, intentó sacar su teléfono celular para documentar la situación y alertar sobre su acorralamiento, pero los agentes procedieron a interceptarla sin presentar ningún documento legal ni explicación.

Los funcionarios de seguridad arrastraron a Acosta hacia la patrulla y la esposaron por la espalda, imponiendo una posición física que los expertos en derechos humanos describen como un acto de dominación y humillación. Permaneció con las esposas por más de una hora mientras estaba sentada en el vehículo de la policía, expuesta directamente al sol durante aproximadamente treinta minutos. Este tratamiento fue diseñado intencionalmente para infundir temor y debilitar psicológicamente a la detenida antes de trasladarla a la estación policial más cercana, alejada de su residencia.

Identificación de oficiales y motivos de la represión

Durante su interrogatorio, un teniente coronel de Seguridad del Estado que se identificó como Luis Miguel justificó la detención afirmando que su objetivo era expedir un acta de advertencia. La razón alegada por las autoridades fue que Acosta había grabado un video hace unos días donde se veía a un oficial de seguridad vistiendo de civil, sin identificación, impidiéndole salir de su casa y negándose a permitir que lo filmara.

Acosta argumentó que grabar a un funcionario público en ejercicio es un derecho fundamental, pero el agente desestimó esta defensa, priorizando la protección de la identidad de quienes conforman el aparato represivo. El incidente ha generado amenazas de muerte contra la familia de la periodista, vinculadas directamente a la difusión del material audiovisual que expone la violación de sus libertades civiles. La falta de identificación del oficial en el video fue el catalizador de esta respuesta coercitiva.

Daño al equipamiento y condiciones de liberación

Trás ser detenida, Acosta fue trasladada a un calabozo donde pasó varias horas. Fue liberada alrededor de las 20:00 horas, casi ocho horas después de su arresto. Al momento de su liberación, la periodista no tenía servicio eléctrico en la zona apartada de La Habana, lo que le impidió cargar su teléfono o comunicarse de manera inmediata con terceros para asegurar su seguridad al viajar de vuelta a su hogar.

Cuando finalmente conectó el dispositivo para cargarlo durante la noche, descubrió al día siguiente que el teléfono había sido sabotado. El aparato presentaba zonas húmedas y reacciones químicas que indicaban que habían derramado ácido en él, inutilizándolo de forma permanente. Esta práctica de confiscar, robar o destruir equipos tecnológicos sin entregar un acta de ocupación formal es un método sistemático para obstaculizar el periodismo independiente en Cuba.

Impacto en la prensa y limitaciones tecnológicas

El testimonio de Camila Acosta refleja la crisis generalizada que enfrenta la prensa independiente en la isla, agravada por problemas estructurales como los prolongados apagones de electricidad que afectan la conectividad y la seguridad personal. La aislamiento geográfico de las estaciones policiales y la falta de infraestructura básica aumentan el riesgo de que las periodistas detenidas sean asaltadas o desaparecidas durante el trayecto de liberación.

Organizaciones internacionales ya han denunciado estas prácticas contra periodistas como Acosta, quien fue arrestada esta misma semana tras ser advertida oficialmente por sus actividades. La combinación de violencia física, daño a la propiedad y restricciones tecnológicas crea un entorno hostil donde la documentación de abusos se vuelve extremadamente peligrosa. La comunidad periodística local debe navegar estas barreras constantes para mantener la transmisión de información veraz a pesar de la vigilancia estatal permanente.