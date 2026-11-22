Fuerzas de seguridad en Linares, Nuevo León, arrestaron a una madre y su hija por agresión y sustracción de menores. El hecho ocurrió tras el abandono previo de la menor.

Las autoridades en Linares, Nuevo León, detuvieron a dos mujeres, identificadas como madre e hija, tras agresiones físicas contra dos adultos mayores. El incidente involucró la sustracción de una niña de cuatro años, quien es hija de una de las agresoras. Ambas sospechosas fueron imputadas por los delitos de sustracción de menores y violencia familiar.

La investigación reveló un historial de abandono infantil por parte de Kimberly "N", de 33 años, quien dio a luz a la menor hace cuatro años. Tras el parto, la madre abandonó al bebé en un hospital, lo que derivó en la intervención de las autoridades locales para garantizar su bienestar.

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El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) asumió la tutela temporal de la menor. Posteriormente, el organismo entregó a la niña bajo el cuidado de dos adultos mayores, estableciendo un entorno seguro mientras se resolvían los aspectos legales del caso.

Detalles del operativo en Linares

Las fuerzas de seguridad intervinieron cuando las agresoras intentaron quitar a la niña a los adultos mayores que la custodiaban. Durante el enfrentamiento, se registraron golpes contra los abuelos, evidenciando la violencia familiar que caracteriza este caso. La rápida respuesta permitió recuperar a la menor sin lesiones graves.

Contexto legal y precedente

El caso resalta la complejidad legal en situaciones de abandono parental repetido. La intervención del DIF marca un precedente en la protección de menores en la región noreste de México. Las acusaciones contra Kimberly "N" y su hija buscan asegurar que la niña permanezca bajo cuidado adecuado.

Consecuencias y próximos pasos

Las detenidas enfrentan proceso judicial por los cargos de sustracción y violencia. Las autoridades continúan monitoreando la situación de la niña y los adultos mayores. Se esperan declaraciones oficiales sobre la custodia definitiva y las medidas de protección.