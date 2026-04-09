Detienen a madre e hijo tras tiroteo en Álvaro Obregón: Riña vecinal termina en agresión con arma de fuego

Una mujer y su hijo son arrestados en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, luego de un tiroteo que resultó en la lesión de un vecino. El incidente se originó tras una discusión entre vecinos y escaló a la violencia, involucrando un arma de fuego. La investigación está en curso.

Una mujer de 63 años, conocida como Doña Micaela, y su hijo de 33 años fueron arrestados por las autoridades tras un incidente violento en la alcaldía Álvaro Obregón , Ciudad de México. El hecho ocurrió la mañana del miércoles 8 de abril, en la intersección de las calles Noche Buena y Azucena, en la colonia Chamontoya. Según los informes, una disputa entre dos hombres escaló rápidamente, culminando con el disparo de un arma de fuego.

El incidente, que involucró una agresión con arma de fuego, resultó en lesiones para un vecino. La detención se produjo después de que la policía respondiera a un llamado de emergencia sobre una persona herida en la zona. El altercado fue filmado y el video circuló en redes sociales, mostrando a Doña Micaela, vestida con un pijama de Hello Kitty, involucrada en una discusión acalorada después del tiroteo. La situación se deterioró rápidamente cuando la madre, supuestamente en defensa de su hijo, disparó contra el vecino. Las autoridades aseguraron el arma de fuego y detuvieron a ambos individuos para iniciar la investigación pertinente, involucrando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.\El incidente se desencadenó tras una discusión entre el hijo de Doña Micaela y su vecino, la cual se intensificó hasta llegar a la agresión física. La mujer de 22 años, esposa del hombre agredido, relató a los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) que su esposo fue atacado físicamente por su vecino. En respuesta a la agresión, Doña Micaela salió de su vivienda armada, accionando una pistola y lastimando al vecino. El video difundido por el periodista Carlos Jiménez muestra a Doña Micaela discutiendo con los vecinos tras el disparo, aún portando el arma. En las imágenes se observa a una mujer vestida con una playera de Batman intentando calmar la situación, pero la tensión continuó entre los involucrados. Tras el incidente, los agentes de la SSC-CDMX desarmaron a Doña Micaela, asegurando cinco cartuchos útiles y uno percutido, procediendo a la detención de ambos, madre e hijo, para ser puestos a disposición del Ministerio Público.\Los oficiales del Centro de Comando y Control (C2) Poniente recibieron el reporte sobre una persona herida, lo que llevó a la rápida movilización de los efectivos policiales al lugar del incidente. Al llegar, los agentes solicitaron apoyo de los servicios de emergencia. Paramédicos del Escuadrón de Urgencias Médicas (ERUM) atendieron a la víctima, un hombre de 28 años, que presentaba una herida de bala en el dorso izquierdo, siendo trasladado posteriormente a un hospital para recibir atención especializada. La investigación sigue su curso, con las autoridades trabajando para determinar las circunstancias exactas que llevaron al tiroteo y para establecer la responsabilidad legal de los involucrados. Tanto la madre como su hijo fueron presentados ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica conforme a las leyes vigentes. La rápida respuesta de las autoridades y la atención médica brindada a la víctima demuestran la importancia de la coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad y emergencia en la ciudad





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