Fiscalía de Jalisco confirma captura de Sergio Javier N en Michoacán por feminicidio de Valeria Márquez en Zapopan. Se une a Iván Martín y Ramón Ángel El R1.

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó este viernes la detención de un nuevo implicado en el feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan. La captura se llevó a cabo en el estado de Michoacán mediante un operativo coordinado con autoridades federales, encabezadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Este hecho marca un avance significativo en la investigación de uno de los crímenes más sonados de la región.

Al cierre de esta nota, la Fiscalía estatal no ha brindado más detalles sobre la identidad exacta del nuevo detenido, ni ha especificado cómo habría sido su participación directa en el caso. La información se limitó a confirmar la ubicación de la captura y la coordinación interinstitucional. Sin embargo, fuentes periodísticas han comenzado a revelar los nombres de los sujetos involucrados en esta red de investigación.

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Identidad del segundo detenido confirmado

El nuevo detenido fue identificado como Sergio Javier "N", quien fue puesto a disposición de la Fiscalía del Estado de Jalisco inmediatamente después de su captura. Posteriormente, fue trasladado al complejo carcelario de Puente Grande, donde quedará en espera de la definición de su situación jurídica. Esta sería la segunda persona detenida específicamente por su vinculación con el feminicidio de Valeria Márquez en los últimos meses.

La anterior detención relevante ocurrió el 1 de agosto, cuando fue capturado Iván Martín "N". La Fiscalía Estatal describió a Iván Martín "N" como el presunto coautor material del feminidio de la creadora de contenido. Según se informó en ese entonces, fue detenido debido a su posible participación previa, durante y posterior al ataque que privó de la vida a la víctima, aunque no se definió con precisión su rol específico en el hecho.

Vinculación con líder criminal Ramón Ángel R1

Otra persona clave involucrada en el caso, que ya fue detenida anteriormente, es Ramón Ángel "N", conocido como "El R1". Este individuo fue capturado el 30 de julio como resultado de un operativo federal realizado por las autoridades. "El R1" es identificado como un presunto líder criminal de alto nivel en la zona de Tierra Caliente y se le señala como el supuesto autor intelectual, junto con su hijo Francisco, del feminicidio de Valeria Márquez.

La presunta participación de "El R1" en este hecho no es el único delito por el que está vinculado. También está relacionado con el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Días después de la detención de "El R1", el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana explicó la conexión con el crimen de la influencer. García Harfuch señaló que esta célula criminal participó bajo sus órdenes en la coordinación de múltiples hechos violentos en la región.

Desenlace criminal y contexto de la red

El feminicidio de Valeria Márquez, ocurrido el 13 de mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco, está estrechamente ligado a la dinámica del crimen organizado en la zona. El secretario de Seguridad mencionó que entre los hechos coordinados por esta célula se encuentra el lamentable feminicidio de Valeria Márquez. Este caso está relacionado con Francisco N, expareja de la víctima e hijo de Ramón Ángel "N".

La cadena de mando y la estructura criminal que rodean este caso han quedado claras en las declaraciones oficiales. Se estableció un vínculo directo entre las órdenes de "El R1", la participación de su hijo Francisco en el plan, y la ejecución material por parte de otros elementos. Esta estructura jerárquica explica la presencia de múltiples detenidos y la complejidad de la investigación que continúa activa en el estado de Jalisco y con el apoyo federal.