Detienen a operador de La Familia Michoacana en Taxco por desaparición

La FGE de Guerrero capturó a Marco Antonio alias El Kamala, presunto operador financiero de La Familia Michoacana, vinculado a la desaparición de un menor en Taxco de Alarcón.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) llevaron a cabo la detención de Marco Antonio "N", conocido bajo el seudónimo de El Kamala, quien opera como presunto financiero de la organización criminal La Familia Michoacana. Este arresto se produce en el contexto de una investigación intensiva sobre la desaparición de una persona menor de edad en el municipio de Taxco de Alarcón, un caso que ha mantenido en alerta a las autoridades estatales durante los últimos meses.

La autoridad estatal atribuye directamente a El Kamala y a otros sujetos no identificados la agresión inicial, la privación de la libertad y el traslado con rumbo desconocido de la víctima menor. El período crítico en el que se cometieron estos hechos oscila entre el 30 de junio y el 1 de julio de 2026. Desde esa fecha, han transcurrido más de cuatro meses sin que la Fiscalía General del Estado de Guerrero haya logrado localizar al menor, cuya identidad permanece bajo estricta reserva por motivos legales y de seguridad.

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Mecanismo de captura y fuerza operativa

La operación que culminó con la captura de El Kamala no fue un evento aislado, sino parte de una estrategia coordinada que involucró a cuatro instituciones de seguridad del estado. La Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero y la propia FGE participaron conjuntamente en el operativo. Este despliegue multisectorial permitió a las fuerzas del orden localizar y asegurar al presunto operador financiero casi un mes después de que se iniciaran los primeros rastros basados en inteligencia.

El éxito en la ubicación de El Kamala fue el resultado directo del seguimiento a una captura previa realizada en la entidad. Como parte del monitoreo a esa detección inicial, los agentes realizaron trabajos de inteligencia necesarios para afinar la localización del nuevo sospechoso. La detención se realizó mediante una acción táctica que evitó la confrontación abierta, garantizando la integridad física de los operativos y del sospechoso.

Esquema de detenciones y vínculos criminales

Este caso no existe en el vacío, sino que se entrelaza con una red de detenciones recientes dentro de Taxco. Previamente, el pasado 18 de octubre, las autoridades detuvieron en Iguala a Sergio Adrián "N", alias El Charro, otro presunto integrante de La Familia Michoacana. Un juez lo vinculó a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares y ordenó su ingreso al penal de Acapulco bajo el régimen de prisión preventiva. Esta acción judicial es un paso crucial para desarticular la estructura operativa del grupo en la región.

Además de los arrestos individuales, la FGE ha tomado medidas administrativas que tocan la estructura local. El 19 de octubre, la Fiscalía detuvo a cuatro funcionarios del Ayuntamiento de Taxco, señalados como presuntos integrantes de La Familia Michoacana por su posible vínculo con desapariciones forzadas. En el mismo marco temporal, las autoridades ejecutaron un cateo en el barrio Pedro Martín, donde aseguraron cuatro vehículos de carga y mercancías dentro de un inmueble utilizado para almacenar y acaparar productos comerciales.

Historial de amenazas y disputa territorial

El nombre de Marco González, alias El Kamala, tiene antecedentes documentados en la disputa territorial entre cárteles. El 19 de febrero de 2021, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) difundieron un video en el que anunciaban represalias contra funcionarios y colaboradores de La Familia Michoacana. En ese video, siete hombres armados identificaron específicamente a El Kamala y a otros colaboradores de Roberto Carlos Zagal, alias El Pelón, hijo de Ranulfo Zagal Maldonado, alias El Rany, señalado como dirigente regional.

Este historial de amenazas refuerza la tesis de que El Kamala ocupa un lugar de relevancia en la estructura de mando y finanzas de la organización. La disputa con el CJNG ha marcado la violencia en el municipio guerrerense, y la presencia de El Kamala en listas de blancos del grupo rival evidencia su papel estratégico. La FGE ha utilizado esta información para contextualizar la gravedad de los delitos que se le imputan actualmente.

Impacto real en la seguridad de Taxco

La captura de El Kamala se suma a un contexto de seguridad altamente tenso en Taxco de Alarcón, donde el grupo criminal quedó bajo la lupa tras el secuestro del alcalde Juan Andrés Vega Carranza y de su padre, el médico Juan Vega Arredondo. En aquel incidente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló al grupo como posible responsable, afirmando que todo indicaba que era La Familia Michoacana, una tesis confirmada cuando las autoridades localizaron a ambos con vida.

La autoridad estatal reafirmó su compromiso de investigar y perseguir los delitos relacionados con la desaparición de personas. Esto incluye fortalecer las acciones de búsqueda y localización de las víctimas, así como combatir a los grupos delictivos que generan violencia en la entidad. La puesta a disposición de El Kamala ante la autoridad judicial determinará su situación legal y podría abrir nuevas vías de investigación sobre la estructura económica de La Familia Michoacana en Taxco.