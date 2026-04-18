Detención de sospechoso en el feminicidio de Edith Guadalupe en CDMX. Familiares denuncian omisiones de la Fiscalía. Cifras preocupantes de asesinatos de menores en México. Expresidente argentino muestra apoyo. PAN nombra candidata en Michoacán.

La reciente detención de un presunto feminicida de Edith Guadalupe ha conmocionado a la Ciudad de México , reavivando la urgencia de abordar la violencia de género en el país. El sospechoso, quien se desempeñaba como vigilante del edificio donde residía la víctima, fue aprehendido tras una exhaustiva investigación.

Este lamentable suceso se suma a las alarmantes cifras de violencia contra las mujeres en México, donde más de 28 mil menores de edad han sido asesinados en los últimos 11 años, registrándose un promedio de siete casos diarios. La cronología del caso Edith Guadalupe ha puesto de manifiesto las omisiones y fallas en los protocolos de la Fiscalía de la CDMX, lo que ha llevado a la separación de varios funcionarios de su cargo. Los familiares de Edith Guadalupe, quienes encabezaron la búsqueda que culminó con el hallazgo de su cuerpo, han sido los más vocales al denunciar estas deficiencias. La indignación generada por este feminicidio ha trascendido las fronteras de la ciudad, provocando un debate nacional sobre la protección de las mujeres y la efectividad de las instituciones encargadas de impartir justicia. Paralelamente a los sucesos en México, la escena política internacional también presenta movimientos significativos. El expresidente de Argentina, a través de su representante legal Gregorio Dalbón, ha expresado su apoyo a la causa, compartiendo un video que busca concientizar sobre la situación. La solidaridad extendida por figuras políticas de diversas latitudes subraya la gravedad de la violencia de género y la necesidad de un frente común para combatirla. En este contexto, el expresidente de Argentina, quien según información pública estudió derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, se ha manifestado públicamente, utilizando su plataforma para visibilizar casos como el de Edith Guadalupe. La intervención de figuras políticas de renombre en estos asuntos puede ser un catalizador para generar mayor presión sobre las autoridades y para impulsar reformas legislativas que garanticen una protección más efectiva de las mujeres. En el ámbito político mexicano, el Partido Acción Nacional (PAN) ha abierto sus puertas a Grecia Quiroz como candidata a la gubernatura de Michoacán. Jorge Romero, una figura destacada del partido, reconoció la determinación y valentía de Quiroz, señalando su compromiso con el estado. Este anuncio llega en un momento crucial para el partido, que busca fortalecer su presencia y ofrecer alternativas políticas sólidas a la ciudadanía. La mandataria federal, por su parte, ha manifestado su apoyo a Cristina Kirchner, expresidenta de Argentina, comentando "mucha fuerza Cristina, estamos contigo", a la par que levantaba su mano derecha con el puño cerrado, un gesto de solidaridad y apoyo. Este tipo de pronunciamientos demuestran la interconexión de las esferas política y social, y cómo los eventos en un ámbito pueden repercutir en otros, generando alianzas y expresiones de apoyo mutuo. El calendario marca Abril 17, 2026, un futuro cercano donde la atención a estos temas será aún más relevante





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