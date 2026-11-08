Detienen a Rafael Álvarez Ayala alias R2 en Zapopan, Jalisco

Autoridades federales aprehenden a Rafael Álvarez Ayala alias R2, presunto líder de Los Rs en Zapopan, Jalisco, tras un enfrentamiento armado con elementos de la Marina y la Defensa.

Las autoridades federales han logrado la detención de Rafael Álvarez Ayala, conocido bajo el alias R2, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Este operativo de seguridad se llevó a cabo tras un intensos enfrentamiento armado que involucró a varios elementos de las fuerzas armadas y civiles.

Captura tras agresión armada en Jalisco

La aprehensión de este presunto criminal ocurrió en el estado de Jalisco, específicamente en el territorio municipal de Zapopan. Durante la operación, agentes de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se enfrentaron a un grupo armado. En total, se logró detener a Rafael Álvarez Ayala junto con otras 19 personas más que se encontraban en el lugar.

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Rafael Álvarez Ayala es identificado como el presunto cabecilla de Los Rs, una célula operativa vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación o CJNG. Este éxito policial se produce aproximadamente tres meses después de que capturaran a su hermano, Ramón Álvarez Ayala, alias R1. La detención de Ramón se vinculaba directamente con el caso del asesinato del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez.

Detalles de la operación y estado del detenido

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fue la autoridad que brindó los detalles oficiales sobre los eventos del operativo. El funcionario público confirmó que durante el intercambio de disparos, Rafael Álvarez Ayala resultó herido. Debido a su estado de salud tras el combate, el detenido recibió atención médica inmediata por parte de los elementos encargados de la seguridad.

La información proporcionada por el titular de la SSPC aclara que la agresión fue de naturaleza armada y que involucró simultáneamente a las tres dependencias mencionadas: Marina, Defensa y la Seguridad Ciudadana. La participación conjunta de estas entidades refleja la complejidad de la operación que culminó con la captura del líder criminal.

Vínculos con el crimen organizado y contextos previos

La captura de Rafael Álvarez Ayala tiene implicaciones significativas en la estructura de poder del Cártel Jalisco Nueva Generación en la región de Jalisco. Como presunto líder de Los Rs, su detención representa un golpe directo a una de las células operativas activas en el estado. Los Rs han sido señalados como una facción clave en las dinámicas de conflicto territorial en la zona.

Es crucial destacar el contexto temporal de esta detención. La captura de R1, su hermano Ramón Álvarez Ayala, fue un evento previo que sacudió a las autoridades mexicanas. Dicha captura estuvo ligada a la investigación por el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez. Este hecho histórico vincula directamente a la familia Álvarez Ayala con crímenes de alta impacto en Michoacán y Jalisco.

Impacto en la seguridad pública y próximos pasos

La operación en Zapopan demuestra la capacidad de respuesta de las autoridades federales ante grupos delictivos organizados. La identificación y localización de Rafael Álvarez Ayala en un municipio tan poblado como Zapopan indica la efectividad de las estrategias de inteligencia empleadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Las autoridades continúan investigando el alcance de las actividades de Los Rs y su conexión con otras células del CJNG. La detención de otras 19 personas sugiere que la red operativa podría ser más amplia de lo inicialmente conocido. Los procesos judiciales contra Rafael Álvarez Ayala y los demás detenidos establecerán su participación exacta en los delitos asociados al crimen organizado.