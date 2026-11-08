Detienen a Ricardo 'N' por fraude con pinturas de David Alfaro Siqueiros por 25 millones

Ricardo 'N' fue vinculado a proceso por fraudulenta compraventa de dos obras atribuidas a David Alfaro Siqueiros. Valor pactado fue de 25 millones de pesos.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ( FGJCDMX) vinculó a proceso penal a Ricardo "N" por su probable participación en un delito de fraude vinculado a la transacción de dos obras de arte atribuidas al reconocido muralista David Alfaro Siqueiros. El monto total del acuerdo comercial ilícito ascendía a la suma de 25 millones de pesos, una cifra que motivó la intervención de las autoridades federales y locales para esclarecer los hechos delictivos.

Los eventos críticos de esta operación ilícita tienen su origen el 9 de diciembre de 2020, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. En dicha fecha, la víctima del engaño entregó físicamente las dos pinturas al imputado, bajo la premisa de que se trataba de una compraventa formalizada mediante un contrato específico. Ricardo "N" buscaba adquirir las piezas artísticas con el compromiso expreso de realizar el pago íntegro de la suma acordada.

Also read SAPS presenta Ciclo Cuerpo Climático con diálogo entre Siqueiros y arte contemporáneo

Documentos Notariales Falsos Como Garantía

Para generar confianza y asegurar la entrega inmediata de las obras sin desembolso previo, Ricardo "N" presentó como garantía de pago escrituras de dos inmuebles que presuntamente le pertenecían. El modus operandi consistía en ofrecer estos activos inmobiliarios como respaldo financiero, utilizando documentos que aparentaban acreditar legalmente la propiedad de dichos terrenos o propiedades ante los ojos de la víctima.

No obstante, la verificación posterior reveló que los instrumentos notariales entregados eran falsificados. Los números de folio que aparecían en los papeles correspondían, en realidad, a trámites totalmente ajenos a la transacción artística. Uno de los números de folio estaba asociado a un acta de asamblea y el otro a la cancelación de un crédito del Fondo de Vivienda para los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), desmintiendo cualquier derecho de propiedad.

Detención En Aguascalientes Y Vinculación A Proceso

Ante la falta de pago y la constatación del fraude, la víctima presentó la denuncia oficial en septiembre de 2022. El Ministerio Público construyó un sólido caso basado en el contrato de compraventa, las declaraciones de la persona afectada, el testimonio de dos testigos presenciales y la confirmación técnica aportada por el notario público involucrado. Esta investigación permitió solicitar y obtener una orden de aprehensión contra el presunto responsable.

La autoridad logró localizar y detener a Ricardo "N" el 31 de octubre de 2026 en la ciudad de Aguascalientes. Esta acción se llevó a cabo mediante un operativo coordinado entre la Policía de Investigación de la Ciudad de México y las autoridades locales de la entidad federativa correspondiente. El capturado fue trasladado a las instalaciones judiciales capitalinas para enfrentar el proceso legal.

Consecuencias Legales Y Plazos De Investigación

En la audiencia celebrada el 3 de noviembre de 2026, un juez determinó la vinculación a proceso de Ricardo "N" y ordenó su ingreso a prisión preventiva como medida cautelar. Este fallo implica que el imputado permanecerá en cautiverio mientras se desarrolla la investigación complementaria, la cual tiene un plazo límite de un mes para su cierre definitivo según lo establecido por la autoridad judicial.

Se debe destacar que, tras el vencimiento del plazo acordado para el pago, la víctima intentó reclamar sus derechos. Al solicitar la devolución de las obras o el cumplimiento de la obligación económica, presuntamente recibió insultos y amenazas de represalias por parte de Ricardo "N", advirtiéndole que no debía denunciar el engaño. Esta conducta agravó la gravedad de los hechos y consolidó el perfil delictivo del imputado ante los tribunales competentes.