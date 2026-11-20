La exalcaldesa de Playa del Carmen fue arrestada en la CDMX el 19 de noviembre. Su captura se vincula a investigaciones por desvío de recursos y observaciones de la ASF.

La ex presidenta municipal de Solidaridad, hoy conocida como Playa del Carmen, Roxana Lili Campos Miranda, fue detenida la noche del jueves 19 de noviembre en la Ciudad de México. El operativo se llevó a cabo en la alcaldía Venustiano Carranza, específicamente en la colonia De la Unión Zapata, según registró el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La exfuncionaria fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República en sus instalaciones de Tacubaya, donde actualmente mantiene el estatus de traslado.

Detalles del operativo de captura

Hasta el momento, las autoridades no han precisado oficialmente el delito exacto que motivó la captura, ni la corporación específica que ejecutó la acción. Sin embargo, diversas fuentes periodísticas han indicado que la detención está relacionada con presuntos casos de desvío de recursos públicos durante su gestión. Estas versiones sugieren que la orden de aprehensión habría sido emitida por un juez de control con jurisdicción en el estado de Quintana Roo, lo que subraya la conexión directa de los hechos con la administración anterior en ese territorio.

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Antecedentes de auditorías federales

Roxana Lili Campos Miranda ejerció el cargo de alcaldesa de Solidaridad entre 2021 y 2024, siendo postulada por la alianza encabezada por el Partido Acción Nacional (PAN). Su mandato concluyó tras perder el proceso electoral de reelección en junio de 2024. La detención se produce en un contexto donde continúan abiertos procedimientos administrativos vinculados a su gestión municipal. Entre los antecedentes más relevantes figuran observaciones realizadas a la Cuenta Pública de 2024, así como señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación por un monto aproximado de 88 millones de pesos.

Vinculación con recursos de obra pública

Los recursos federales de obra pública en 2023 fueron el objeto central de las investigaciones de la auditoría federal, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia en el ejercicio del gasto público. Antes de dejar el Ayuntamiento, Campos Miranda había promovido diversos juicios de amparo contra actuaciones del Órgano Interno de Control municipal. En algunos de estos procesos jurídicos, la exfuncionaria logró obtener suspensiones, aunque es importante aclarar que estas medidas legales no resuelven el fondo de las observaciones administrativas formuladas por los organismos de control.

Nuevo rol y presunción de inocencia

Tras finalizar su etapa como alcaldesa, Roxana Lili Campos Miranda se incorporó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como fiscal de Investigación del Delito de Narcomenudeo. Este nombramiento llamó la atención pública debido a la coexistencia de expedientes abiertos en su contra en Quintana Roo. Por ahora, las autoridades competentes no han confirmado si la captura está directamente relacionada con esas investigaciones administrativas pendientes o con otra causa jurídica distinta. Las autoridades enfatizan que la detención no implica culpabilidad; Campos Miranda conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme que determine lo contrario.