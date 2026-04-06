Detienen a Sergio Oceransky, director de Yansa, en Jalisco pese a suspensión legal por extorsión

El director de la fundación Yansa, Sergio Oceransky, fue detenido en Jalisco por presunta extorsión, a pesar de existir una suspensión legal de la orden de aprehensión. La fundación denuncia la detención como arbitraria y defiende la labor de Oceransky como defensor del medio ambiente, quien previamente había denunciado una campaña difamatoria en su contra.

MÉRIDA, Yuc. - Sergio Oceransky , director de la fundación Yansa , fue detenido este lunes por la mañana en el Juzgado de Control 11 en Tonalá, Jalisco , al acudir a una audiencia por una acusación del delito de extorsión . La detención se produjo a pesar de que existía una suspensión legal de la orden de aprehensión emitida previamente por el Juzgado Quinto de Distrito de Yucatán.

La fundación Yansa, a través de un comunicado de prensa, denunció la detención como arbitraria y vulneradora de los derechos de Oceransky, asegurando que se interpondrán todos los recursos legales necesarios para su defensa. Alejandra Poot, integrante de la fundación, relató que Oceransky fue notificado el viernes 3 de abril de que debía presentarse este lunes 6 de abril a las 9:00 horas ante el juzgado en Jalisco. La fundación también manifestó su indignación por la detención, argumentando que la Fiscalía General del Estado de Jalisco ignoró la suspensión legal vigente. \Oceransky, defensor del medioambiente, ha denunciado previamente una campaña difamatoria en redes sociales y medios de comunicación, acusando a empresarios inmobiliarios de ser los responsables. Esta campaña, según Oceransky, se orquestó en respuesta a su lucha, junto con comunidades indígenas mayas como Dzitnup, Ixil, Kinchil y Molas, contra el despojo de tierras y en defensa del medioambiente. Asimismo, señaló al desarrollo Ciudad Maderas, que se construye en los puertos de Chuburná y Chelem, como el principal orquestador de las agresiones virtuales en su contra. Cabe recordar que las denuncias de Oceransky lograron la suspensión previa de dicha obra inmobiliaria. Poot exigió a las autoridades del estado de Jalisco “verdad con justicia y de manera transparente”. La Fiscalía General del Estado de Jalisco confirmó la detención y explicó que esta se ejecutó al considerar que Oceransky no se presentó a comparecencias previas, calificándolo como sustraído de la justicia. El defensor fue enviado al Complejo Penitenciario de Puente Grande en Jalisco, a la espera de que se resuelva su situación jurídica.\En otros temas, se destaca la denuncia de asociaciones que acusan un complot desde el Instituto Nacional Electoral (INE) para evitar su registro como nuevos partidos políticos, acusando que se “filtró” información a Morena para causar duplicidades de afiliados y dificultar su registro. Por otro lado, la presidenta informó sobre el incumplimiento de algunos gasolineros en mantener el precio del litro de gasolina en 24 pesos, pese al acuerdo alcanzado. También se menciona el caso de Infodemia, encabezada por Jenaro Villamil, la cual ha sido criticada por descalificar reportajes incómodos y recurrir a contratos millonarios para tareas básicas como guiones. Y finalmente, se recuerda el caso de Elisa Zepeda, a casi 12 años de la tentativa de feminicidio, donde la impunidad aún acecha





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