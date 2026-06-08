Detienen a sospechoso por asesinato tras tiroteo originado por robo de camioneta en Texas

Un padre de familia murió y otro hombre resultó herido después de perseguir a los responsables de un carjacking en el área de Tidwell. El sospechoso enfrenta cargos de asesinato y asalto agravado. La víctima mortal era reconocida por su labor comunitaria y voluntariado.

El sábado 6 de junio, aproximadamente a las 2:00 p.m., agentes de la ley acudieron a la zona del bloque 11800 en el área de Tidwell tras recibir el reporte de un carjacking, es decir, el robo violento de una camioneta.

Según las primeras versiones, el vehículo pertenecía al hijo de Louis Erebia, de 56 años. Tras el robo, el propietario contactó en pánico a su padre para solicitar ayuda en la localización del automóvil. Mientras los investigadores iniciaban las diligencias correspondientes, Erebia logró ubicar la camioneta mediante un sistema de rastreador GPS y decidió enfrentar personalmente a quien consideraba el responsable.

En el mismo incidente, un segundo hombre de 24 años, amigo del hijo de Erebia, también resultó alcanzado por disparos en la espalda, aunque sobrevivió. Louis Erebia saltó de su camioneta y corrió hacia el peligro para intentar rescatar al mejor amigo de su hijo, quien aún se encontraba en el estacionamiento. Tanto Erebia como el joven persiguieron a pie a dos sospechosos afroamericanos, un hombre y una mujer.

Durante la persecución, el sospechoso masculino abrió fuego, lo que provocó la muerte de Louis Erebia y las heridas del segundo individuo. Detectives de homicidios procesaron la escena para reconstruir la secuencia de los hechos. Como resultado de la investigación, las autoridades imputaron al sospechoso masculino cargos de asesinato por la muerte de Erebia, así como cargos de asalto agravado con arma mortal por el ataque que dejó herido a la segunda víctima y de robo agravado con arma mortal.

La familia de Louis Erebia, un hombre descrito como un esposo dedicado durante 22 años y el mejor amigo de su esposa durante 26, padre de cinco hijos y abuelo de tres, enfrenta una profunda pérdida. Erebia era conocido por su extensa labor como voluntario en North Shore Little League, donde entrenó a niños, mantuvo campos y ayudó a crear recuerdos para numerosas familias. También colaboró activamente en numerosos eventos y actividades del distrito escolar Galena Park ISD.

Su partida deja un vacío en la comunidad, resaltando su legado como un hombre que, según quienes lo conocían, era el tipo de persona que el mundo necesita desesperadamente





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