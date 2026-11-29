Fuerzas federales detienen a Sylvia 'Chefona' en Querétaro por liderar una red transnacional que traficaba brasileños hacia EE.UU. a través de México.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC) y de la Fiscalía General de la República ( FGR) lograron la detención de Sylvia 'N', alias 'Chefona', una figura central en una organización criminal transnacional. Esta operación, desarrollada en los estados de Querétaro y Baja California, tiene como objetivo principal interrumpir una red dedicada al tráfico de personas con alcance internacional.

Operativo Federal Interfiere Red Transnacional

Las autoridades federales ejecutaron un operativo coordinado que culminó con la captura de cuatro integrantes de la organización criminal. Entre los detenidos se encuentra una persona de nacionalidad china, lo que evidencia la diversidad de roles dentro de la estructura delictiva. La detención de Sylvia 'N' representa un golpe significativo a la cúpula de esta banda, la cual operaba bajo una jerarquía bien definida en tres países.

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Captación en Brasil y Ruta hacia EE.UU

Las investigaciones revelan que la organización tenía presencia activa en Brasil, México y Estados Unidos. El modus operandi consistía en captar a individuos en los alrededores de la ciudad de São Raimundo das Mangabeiras, en Brasil. Una vez reclutados, estos sujetos eran trasladados hacia Estados Unidos a través de territorio mexicano.

Para facilitar este viaje irregular, el grupo utilizaba documentos falsificados. Las víctimas eran trasladadas previo pago, lo que configura el delito de trata de personas bajo la legislación vigente. La complejidad de esta ruta logística exigía una coordinación precisa entre los distintos puntos de control en los tres países implicados.

Historial Judicial y Antecedentes Penales

Sylvia 'N' cuenta con un extenso historial judicial relacionado con delitos de seguridad nacional y tráfico humano. Fue detenida por primera vez en mayo de 2012 por el delito de trata de personas. Posteriormente, fue deportada a México en julio de 2014, fecha en la que se integró nuevamente al territorio nacional bajo condiciones restrictivas.

A pesar de su deportación, la investigada continuó liderando operaciones criminales. Su recurrencia en actividades ilícitas demuestra la persistencia de las redes de trata a pesar de las medidas de contención anteriores. La identificación de su rol actual confirma su liderazgo en la estructura operativa actual.

Desafío y Confianza en la Colaboración

El éxito de esta operación también involucró acciones en Tijuana, Baja California, donde se ejecutaron órdenes de cateo en varios inmuebles. En el lugar de la detención en Querétaro, ubicado en El Pueblito, se encontraron efectivo, teléfonos celulares, tarjetas SIM, pasaportes brasileños y documentación falsa. Este decomiso permite a las autoridades rastrear comunicaciones y movimientos previos.

Las autoridades locales agradecieron la colaboración de los cuerpos de seguridad de Baja California y Querétaro. Esta coordinación interinstitucional fue clave para desarticular una red que operaba con alta movilidad geográfica. La captura de 'Chefona' y sus asociados sienta un precedente en la lucha contra la trata de personas.