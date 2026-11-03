Detienen a tres hombres armados tras ataques a Feria Ganadera en Culiacán

Fuerzas especiales y ejército arrestan a tres sospechosos en Culiacán tras balaceras contra la Feria Ganadera. Hallan armas pesadas y drogas.

El Grupo de Operaciones Especiales del Estado, apoyado por elementos del ejército mexicano, detuvo a tres individuos armados, incluyendo un menor de edad, en el sector Barrancos al sur-poniente de Culiacán, Sinaloa. Esta operación de alto impacto surge como respuesta directa a los recientes ataques con armas de fuego dirigidos contra las instalaciones de la Feria Ganadera, un evento emblemático de la región.

La intervención policial y militar fue desencadenada tras recibir reportes de emergencia sobre disparos contra el edificio principal de la feria. Las autoridades desplegaron inmediatamente un operativo de búsqueda coordinado, utilizando tecnología de vigilancia y cámaras de seguridad para rastrear a los presuntos responsables de la agresión contra la infraestructura pública.

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Detención estratégica en sector Barranco

Las fuerzas especiales lograron localizar dos vehículos con características que coincidían exactamente con las unidades involucradas en los hechos delictivos. La interceptación ocurrió sobre la calle Rosendo Rodríguez, dentro del sector Barranco, donde los ocupantes de los automóviles notaron la presencia de los agentes y emprendieron una huida a pie, siendo capturados poco después por el Grupo de Operaciones Especiales del Estado.

El registro de los vehículos decomisados reveló un arsenal considerable y material ilícito. Entre los hallazgos destacan dos rifles AK-47, un rifle M15, dos pistolas de calibre nueve milímetros, dieciocho cargadores para armas largas y seis cargadores para las pistolas. Adicionalmente, se incautaron 581 cartuchos útiles listos para su uso en futuros ataques.

Incautación de narcóticos y vehículos

Además del armamento bélico, las autoridades aseguraron 100 dosis de presunta metanfetamina con un peso total de 114.8 gramos, 120 dosis de presunta cocaína y 21 pastillas de presunto fentanilo. Esta cantidad de sustancias estupefacientes indica una posible conexión con bandas dedicadas al tráfico de drogas, lo cual eleva la gravedad del caso ante las autoridades judiciales.

Asimismo, los detenidos fueron vinculados a una motocicleta marca Italika DM 300, la cual cuenta con reporte de robo, y un vehículo Jetta Volkswagen cuya matrícula está en proceso de cotejo oficial. Estos bienes son parte fundamental de la investigación para determinar la logística utilizada por los atacantes durante los asaltos a las instalaciones ganaderas.

Contexto previo al evento comercial

La seguridad en Culiacán está bajo escrutinio debido a los ataques ocurridos la mañana del lunes pasado, días antes de la inauguración oficial. Las instalaciones de la Feria Ganadera fueron blanco de personas desconocidas que viajaban en una motocicleta, dejando daños significativos en la fachada del enorme inmueble propiedad de la Unión Ganadera de Sinaloa.

La gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, había anunciado previamente los preparativos para este tradicional evento. El pasado día 30 de octubre, la mandataria sostuvo reuniones con el líder estatal ganadero, José Alfredo Sáiz Aispuro, quien expresó el firme interés de su gremio por celebrar el evento en la capital del estado.

Impacto en la programación y seguridad

Aunque las detonaciones no causaron víctimas humanas, los daños estructurales a la fachada han obligado a las autoridades de seguridad pública a intensificar los protocolos de protección. La feria, programada para abrir a partir del próximo día 12 de este mes, enfrenta un desafío de seguridad sin precedentes para garantizar la integridad de los visitantes y comerciantes.

Las autoridades mantienen que la operación exitosa en Barrancos es parte de un esfuerzo continuo por desarticular las estructuras criminales que amenazan la tranquilidad pública. La coteja de matrículas y la identificación definitiva de los tres detenidos continuará para esclarecer el total de la red involucrada en los ataques.