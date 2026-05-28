Detienen a tres personas por drogar a menores y producir pornografía infantil en Puebla

La Fiscalía General de Puebla, en colaboración con la Guardia Nacional y el Ejército, ejecutó dos cateos en San José Chiapa, rescató a dos menores y aseguró drogas y material pornográfico. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público.

En una operación conjunta entre la Fiscalía General de Puebla , la Guardia Nacional y el Ejército mexicano, se detuvo a tres personas acusadas de suministrar drogas a menores y de producir material con contenido sexual infantil en el municipio de San José Chiapa.

La acción, derivada de una denuncia anónima, incluyó dos cateos en inmuebles de la localidad. En el primer domicilio, ubicado en la carretera federal Tezihutlán-Acajete, en el Barrio de Santa Anita, se hallaron dosis de cristal y marihuana, teléfonos celulares y dos computadoras portátiles.

El segundo cateo, en la colonia Lomas de Guadalupe, permitió el rescate de dos menores, una adolescente de 13 años y un niño de ocho, que se hallaban en compañía de una mujer identificada como Rosa María N., quien dijo ser su abuela. En este segundo sitio también se incautaron drogas y material pornográfico infantil.

Las personas detenidas, junto con los indicios recogidos, quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público para continuar las investigaciones y determinar las responsabilidades legales correspondientes. Los menores fueron puestos bajo resguardo de las autoridades. Este caso evidencia la explotación sexual y el tráfico de sustancias ilícitas en perjuicio de la niñez, delitos que la fiscalía poblana ha señalado como de alta gravedad y que ameritan una investigación profunda.

La cooperación entre instituciones federales y estatales resultó clave para ejecutar los allanamientos y asegurar a los presuntos responsables. Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público determine la situación jurídica de los detenidos, quienes podrían enfrentar cargos por delitos contra la salud, corrupción de menores y pornografía infantil.

Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier sospecha de abuso o explotación infantil, destacando que las denuncias anónimas son herramientas fundamentales para desarticular redes criminales que operan en comunidades vulnerables. El rescate de los menores subraya la urgencia de proteger a la niñez en contextos de riesgo, donde la falta de supervisión y la pobreza pueden facilitar la victimización.

Los operativos en San José Chiapa reflejan también la presencia del estado en zonas donde la delincuencia organizada suele infiltrarse en actividades ilegales que dañan a los sectores más indefensos. La fiscalía de Puebla ha reiterado su compromiso para combatir estas conductas con todo el peso de la ley, mientras se aguarda la integración de la carpeta de investigación que permita llevar a los responsables ante un juez.

Por otro lado, en el ámbito legislativo, se informó que el diputado Sergio Gutiérrez Luna presentó una sorpresiva reserva que, de ser aprobada, extendería el mandato de integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hasta 2034. La iniciativa fue rechazada por el vicecoordinador morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, quien la calificó como un intento de albazo.

En declaraciones separadas, la presidenta ha asegurado que defender la postura de que no existen pruebas contra el gobernador con licencia también es una forma de defender la soberanía del país. Mientras tanto, Gutiérrez Luna comunicó que su suplente, el arquitecto Óscar López Campos, asistirá a las sesiones del 28 y 29 de mayo, periodo en el que él permanecerá fuera de la actividad legislativa





proceso / 🏆 6. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Puebla Droga A Menores Pornografía Infantil Cateo Fiscalía General

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

En Puebla, Canirac prevé la recuperación de 60 restaurantes cerrados durante 2025Juan José Sánchez Martínez, presidente de la la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en la entidad, calificó como

Read more »

Ken Paxton derrota a John Cornyn en Texas, Trump consolida su control sobre republicanosEl fiscal general obtuvo la candidatura al Senado tras imponerse con amplia ventaja en las primarias

Read more »

Detienen a presuntos integrantes del Cártel Chiapas-Guatemala en CintalapaDetienen a otros 5 hombres en poder de varias armas de fuego en Huehuetán

Read more »

El Fiscal General de Coahuila destaca la importancia de la participación ciudadana en la seguridadEl Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, se reunió con estudiantes en las instalaciones del CECyTEC de Piedras Negras, ciudad ubicada en el estado de Coahuila, para destacar la importancia de la participación ciudadana en la seguridad.

Read more »