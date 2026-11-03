Detienen a tres personas tras ataque a Feria Ganadera en Culiacán

El GOE del Estado y el ejército capturaron a tres individuos, incluido un menor, armados con rifles tras disparar contra las instalaciones de la Feria Ganadera en Culiacán.

El Grupo de Operaciones Especiales del Estado y elementos del ejército detuvieron a tres personas armadas en el sector Barrancos de Culiacán, presuntamente vinculadas al reciente ataque contra las instalaciones de la Feria Ganadera. Entre los capturados se encuentra un menor de edad, quien fue encontrado junto con armas de fuego y sustancias ilícitas tras ser interceptados por las fuerzas de seguridad.

Captura de presuntos atacantes

La operación se llevó a cabo sobre la calle Rosendo Rodríguez, en la parte sur-poniente de la ciudad, tras recibir reportes de disparos contra el edificio de la Feria. Las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda utilizando tecnología y cámaras de videovigilancia para rastrear a los responsables. Al detectar la presencia de dos vehículos con características coincidentes, los ocupantes descendieron y huyeron a pie, pero fueron alcanzados por los elementos del Grupo de Operaciones Especiales.

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Durante la revisión de los vehículos intervenidos, las fuerzas aseguraron un arsenal considerable que incluía dos rifles AK-47, un rifle M15, dos pistolas de nueve milímetros y 18 cargadores para armas largas. Además, se encontraron 581 cartuchos útiles, seis cargadores para pistolas y 100 dosis de presunta metanfetamina con un peso total de 114.8 gramos. También se incautaron 120 dosis de presunta cocaína y 21 pastillas de presunto fentanilo.

Los detenidos fueron identificados como dos adultos y un menor de edad. A ellos les aseguraron una motocicleta marca Italika DM 300 con reporte de robo y un vehículo Jetta Volkswagen cuya matrícula se encuentra en proceso de cotejo. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que la acción conjunta con el ejército permitió desarticular a la célula criminal sospechosa del ataque.

Daños en la Feria Ganadera

Este incidente ocurrió la mañana del lunes pasado, cuando hombres desconocidos dispararon contra las instalaciones de la Feria Ganadera, presumiblemente desde una motocicleta. Los disparos dejaron daños significativos en la fachada del enorme inmueble, el cual tenía previsto abrir sus puertas a partir del día 12 de este mes. El anuncio de este tradicional evento había sido realizado recientemente por la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, quien informó sobre los preparativos en curso.

Las autoridades de seguridad pública fueron notificadas del suceso y acudieron al lugar para verificar los daños. Se confirmó que una parte del edificio sufrió impactos de bala, lo que generó alarma en la comunidad y en los organizadores del evento. La investigación continúa para determinar si hay más implicados en este ataque planeado.

Violencia en Mazatlán contra civiles y policía

En la ciudad de Mazatlán se presentaron nuevos hechos de violencia que involucraron a una mujer y a un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. En la colonia Libertad de Expresión, dos personas armadas ingresaron a una tienda de abarrotes en la calle Genaro Calderón y dispararon contra una mujer joven varias veces. Los encargados del negocio reportaron el hecho y los cuerpos de auxilio estabilizaron a la víctima antes de trasladarla a un hospital.

Simultáneamente, en la colonia Valles del Ejido, un policía municipal identificado como Jorge "N" fue interceptado mientras retornaba a su casa al concluir su turno. Personales armados le dispararon en varias ocasiones, heriéndole la pierna, y huyeron presuntamente en un vehículo. Los paramédicos del Cuerpo de Bomberos Veteranos atendieron a Jorge "N" y lo trasladaron a un hospital del puerto, donde se encuentra estabilizado.

Actos vandálicos y ataques en Culiacán

En la capital del estado, dos inmuebles fueron blanco de actos vandálicos. En la colonia Las Quintas, un salón de fiestas y eventos sociales infantiles ubicado en el boulevard doctor Mora fue incendiado violentamente. Los atacantes forzaron una enorme reja y prendieron fuego al lugar, extendiendo las llamas a varias áreas, incluyendo un espacio con aire acondicionado. Los bomberos sofocaron el incendio sin reportar lesionados.

En el sector habitacional Felipe Ángeles, hombres armados dispararon contra la fachada de una vivienda donde se estacionaba un vehículo Honda Civic. Las detonaciones causaron daños severos al automóvil, así como a la puerta, ventanas y fachada de la residencia. Se encontraron casquillos percutidos en la calle Rosendo G Castro, pero no hubo heridos en este incidente.