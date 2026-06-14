Detienen a tres por doble homicidio en Guaymas; crimen vinculado a préstamos

Dos personas fueron halladas calcinadas en un vehículo cerca del Estero de Soldado. Tres imputados enfrentan cargos por homicidio calificado. El móvil sería un conflicto por préstamos de dinero.

Dos personas fueron encontradas sin vida a un costado del Estero de Soldado, sobre un vehículo calcinado, en el camino que va de San Carlos al Delfinario de Guaymas .

El hallazgo ocurrió el pasado 25 de febrero y las investigaciones posteriores determinaron que existían indicios de una posible privación de libertad previa. Tras las averiguaciones, tres personas fueron detenidas como posibles responsables del doble homicidio calificado con premeditación, alevosía, ventaja y traición en número de dos. Los imputados, identificados como Gustavo Alberto 'N', alias 'Chocosound', Christian Guadalupe 'N' y Daniel Omar 'N', ya recibieron la imputación formal. Las víctimas corresponden a Juan Carlos 'N' y Javier Alejandro 'N'.

Los investigadores señalan que el posible móvil del crimen estaría relacionado con un conflicto derivado de préstamos de dinero y adeudos económicos entre particulares. Entre los datos de prueba presentados se incluyen registros de comunicaciones, ubicaciones y otros datos relacionados con los involucrados, elementos que permitieron identificar a los participantes y obtener la orden de aprehensión.

El Juez de control impuso a los tres imputados la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerán detenidos durante el proceso judicial. La defensa de los acusados solicitó la ampliación del plazo constitucional para resolver la vinculación a proceso, lo que posterga la definición de su situación legal





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