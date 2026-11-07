Detienen a venezolano por amenazar a Trump en Washington con armas

El Servicio Secreto de EE.UU. detiene a Ronny Yordrix Guanipa Chrinos por amenazar a Donald Trump. El detenido tenía armas y fue liberado previamente bajo la administración Biden.

El Servicio Secreto de Estados Unidos llevó a cabo la detención de un hombre de nacionalidad venezolana tras identificar presuntos planes para atentar contra la vida del presidente Donald Trump. Este operativo de seguridad crucial ocurrió en la noche del jueves 5 de noviembre, marcando un incidente significativo en la vigilancia de la figura presidencial dentro del territorio estadounidense.

Detalles de la detención en Constitution Avenue

La intervención se concretó después de que los agentes del cuerpo policial localizaran a Ronny Yordrix Guanipa Chrinos actuando con una conducta considerada sumamente sospechosa sobre Constitution Avenue en Washington. Durante el intercambio verbal con los oficiales, el sospechoso reveló detalles alarmantes sobre su estado mental, declarando que escuchaba voces en su cabeza que le ordenaban viajar hasta la capital y asesinar al presidente estadounidense.

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El registro inmediato del vehículo en el que circulaba el detenido arrojó evidencia física contundente que respaldaba la gravedad de las amenazas. Los agentes encontraron tres armas de fuego y decenas de cartuchos de munición en el interior del automóvil, el cual además presentaba un reporte activo de robo, lo que elevó la severidad de las investigaciones iniciales.

Cargos criminales y antecedentes migratorios

La autoridad federal imputó al ciudadano venezolano múltiples cargos criminales que incluyen transporte ilegal de armas de fuego, portación de un rifle fuera de una residencia o establecimiento comercial, y posesión ilegal tanto de armas como de municiones. Adicionalmente, enfrenta cargos por posesión de una pistola sin licencia, robo, uso no autorizado de un vehículo motorizado y recepción de propiedad robada.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo la dirección de Markwayne Mullin, confirmó que el detenido es un inmigrante en situación irregular. Según los registros oficiales, Chrinos fue interceptado anteriormente en 2024 por cruzar ilegalmente la frontera de Texas, pero fue puesto en libertad durante la administración del expresidente Joe Biden, quien ejerció el cargo entre 2021 y 2025, lo que ha generado un debate sobre los protocolos de entrada.

Markwayne Mullin publicó en la plataforma X una declaración crítica donde afirmó que el detenido no tenía ningún motivo legítimo para estar en el país. El titular del DHS agradeció públicamente a los agentes del Servicio Secreto por su labor diaria, destacando esta captura como un ejemplo del trabajo realizado por el personal policial, mientras reitera la revisión minuciosa de los registros electorales para evitar el voto de inmigrantes indocumentados.

Actualmente, Ronny Yordrix Guanipa Chrinos permanece bajo custodia estricta del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals Service) mientras enfrenta el proceso judicial correspondiente. Este incidente ocurre en un contexto de alta vigilancia política, justo cuando el Departamento de Seguridad Nacional ha manifestado su intención de auditar exhaustivamente los procesos electorales para garantizar la integridad de los comicios de medio término.