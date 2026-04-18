Detienen a Vigilante por Feminicidio de Edith Guadalupe en Edificio de Benito Juárez

La Fiscalía de la CDMX capturó a un vigilante del edificio donde Edith Guadalupe fue encontrada sin vida. El sujeto habría sostenido un altercado con la víctima antes de su desaparición.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha confirmado la aprehensión de un individuo presuntamente vinculado al feminicidio de Edith Guadalupe , cuyo cuerpo fue descubierto en las instalaciones de un edificio situado en la demarcación territorial de Benito Juárez.

Según un comunicado emitido por la Fiscalía capitalina a través de sus canales de redes sociales, el sujeto detenido ejercía funciones de vigilante en el mismo edificio al que la víctima accedió el día en que se reportó su desaparición. Las investigaciones preliminares apuntan a que el ahora detenido habría sostenido un altercado con Edith Guadalupe, culminando presuntamente en una agresión. La Fiscalía ha compilado una serie de pruebas fundamentales en el curso de las indagaciones, las cuales serán presentadas ante la autoridad judicial en las próximas horas. En este foro se determinará la situación jurídica del imputado. La institución, bajo la dirección de Bertha Alcalde Luján, ha reiterado su compromiso de proseguir con las investigaciones de manera exhaustiva hasta lograr el total esclarecimiento de este lamentable feminicidio. La detención se produjo escasas horas después de que la propia FGJ-CDMX anunciara la identificación de un sujeto relacionado con el caso. Es importante destacar, tal como subraya la institución, que el individuo detenido goza de la presunción de inocencia y será tratado como tal a lo largo de todas las fases del proceso judicial, hasta que una sentencia firme emitida por la autoridad competente declare su responsabilidad. Este caso ha generado una profunda conmoción social, especialmente tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la joven en el sótano del edificio, al cual se cree que acudió respondiendo a una presunta oferta de empleo. Los primeros análisis periciales efectuados sobre el cuerpo de Edith Guadalupe revelaron la presencia de traumatismos, lo cual ha fortalecido la hipótesis de un acto de feminicidio como principal línea de investigación. A raíz de estos hechos, se ha iniciado una investigación interna para determinar la posible existencia de fallos en la actuación de algunos servidores públicos. Como medida cautelar y en el marco de estas averiguaciones, diversos funcionarios han sido temporalmente apartados de sus cargos. La Razón mantiene su compromiso de informar sobre los desarrollos más relevantes en México y el mundo, y recuerda a sus lectores que una ciudadanía informada es una ciudadanía empoderada. Únase a nuestro canal de WhatsApp para recibir las noticias más importantes directamente en su dispositivo móvil. Cada noticia publicada en La Razón busca aportar a una mejor comprensión de los acontecimientos





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