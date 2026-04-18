Detienen a vigilante por feminicidio de joven en la Ciudad de México

La Fiscalía de la Ciudad de México capturó a Juan Jesús "N", vigilante de un edificio en Benito Juárez, como presunto responsable del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés, de 21 años. Los hechos ocurrieron en la caseta de vigilancia del inmueble, donde se localizaron restos de sangre.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha anunciado la detención de Juan Jesús “N”, presunto responsable del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés, una joven de 21 años cuyo cuerpo fue descubierto tres días después de ser reportada como desaparecida.

El feminicidio ocurrió en el edificio ubicado en el número 829 de la avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez.

Según las investigaciones, el ahora detenido, quien trabajaba como vigilante en dicho edificio, tuvo un altercado con Edith Guadalupe en la caseta de vigilancia, lugar que se ha determinado como el sitio donde ocurrieron los hechos.

En esta caseta, las autoridades localizaron restos hemáticos, lo que ha sido clave para vincular al sospechoso con el crimen.

La Fiscal Bertha Alcalde Luján, en un video difundido en la red social X, detalló que se cumplimentó una orden de aprehensión contra Juan Jesús “N”.

La fiscal explicó que, de acuerdo con los actos de investigación, se determinó que el presunto responsable golpeó y atacó a la víctima en múltiples ocasiones con un desarmador, privándola de la vida.

La Fiscalía ha reiterado su compromiso con la justicia para Edith Guadalupe y su familia, ofreciendo su total apoyo en este difícil proceso.

La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México ha expresado su solidaridad con la familia de la joven y ha reafirmado su labor en la lucha contra la violencia de género en la capital.

Este lamentable suceso pone de manifiesto, una vez más, la urgencia de fortalecer las medidas de protección para las mujeres y de erradicar la violencia feminicida en todas sus manifestaciones.

La investigación continúa para esclarecer todos los detalles del caso y asegurar que se aplique todo el peso de la ley al responsable.

La coordinación entre las distintas instancias de gobierno y la sociedad civil es fundamental para prevenir y atender este tipo de tragedias que enlutan a nuestra ciudad y a nuestro país.

La búsqueda de justicia para Edith Guadalupe se convierte en una bandera de lucha para todas las mujeres y para quienes creemos en una sociedad más justa y segura.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de violencia o sospecha que pueda prevenir hechos similares.

La prevención, la atención y la sanción son pilares fundamentales en la erradicación de la violencia de género





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