Detienen al alcalde de Tlalnepantla, Jorge Armando Genaro Rubio, por presunto abuso sexual a un menor

El alcalde de Tlalnepantla, Jorge Armando Genaro Rubio, fue detenido por agentes de la Policía de Tlayacapan, Morelos, bajo la sospecha de abuso sexual en contra de un menor de edad. El funcionario, afiliado a Morena, fue trasladado a la Fiscalía Regional Oriente y se espera que sea presentado ante un juez de control para determinar su situación legal.

Agentes de la Policía de Tlayacapan, Morelos, detuvieron al alcalde de Tlalnepantla , Jorge Armando Genaro Rubio, bajo la sospecha de haber cometido abuso sexual en contra de un menor de edad.

El arresto ocurrió cerca de las 21:55 horas del sábado pasado, cuando el funcionario, afiliado al partido Morena, fue interceptado en la carretera de Yautepec-Tlayacapan, en la colonia Pantitlán. Según los registros del Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Genaro Rubio vestía una playera gris de manga corta, pantalón de mezclilla negro y tenis blancos al momento de su detención.

Tras su aprehensión, el alcalde fue trasladado a la comandancia de la Torre XXI y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Oriente. Se espera que en los próximos días sea presentado ante un juez de control, quien determinará si existen suficientes elementos para vincularlo a proceso penal.

Hasta ahora, las autoridades no han proporcionado detalles sobre cómo se llevó a cabo la detención, pero medios locales informan que Genaro Rubio fue sorprendido por policías municipales mientras presuntamente abusaba de un adolescente, quien fue resguardado tras el arresto del funcionario. Jorge Armando Genaro Rubio, licenciado en Derecho, compitió por la alcaldía de Tlalnepantla en 2024 bajo las siglas del Partido Encuentro Solidario (PES), pero meses después renunció a esa agrupación para unirse a Morena.

Antes de su elección como presidente municipal para el periodo 2025-2027, se desempeñó como asesor jurídico en la sindicatura de Totolapan en 2022. Hasta el momento, Morena no se ha pronunciado sobre la detención de Genaro Rubio, ni ningún otro político del partido ha emitido declaraciones al respecto. Este no es el primer caso de un político acusado de agresión sexual en el país.

En abril de 2021, el entonces diputado federal Saúl Huerta Corona fue detenido por violación en contra de un menor de edad y, casi tres años después, fue condenado a 22 años de prisión por dicho delito





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