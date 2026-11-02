Detienen en Aguascalientes a cuatro hombres por fraude automotriz

Autoridades de Aguascalientes vinculan a proceso penal a cuatro hombres por estafa automotriz en múltiples estados. Conozca los detalles de la operación y el perjuicio económico.

Las autoridades en Aguascalientes han detenido a cuatro hombres vinculados a un esquema de defraudación que afectó a compradores en al menos cinco entidades federativas. Jonathan, Lorenzo, Marcos y Luis fueron capturados y formalmente vinculados a proceso penal por delitos de fraude y asociación delictuosa, mediante una medida cautelar de prisión preventiva justificada. Este operativo fue ejecutado por la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, quien demostró ante un juez de control que los imputados operaban una red criminal organizada.

Red de Fraude en Múltiples Estados

La investigación reveló que estos individuos establecían lotes de vehículos con apariencia de empresas legítimas para atraer a compradores desprevenidos. Operaban en varios estados de la República Mexicana, incluyendo México, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Querétaro y Michoacán, además de Aguascalientes. El modus operandi consistía en vender unidades tanto al contado como mediante financiamiento, utilizando contratos fraudulentos para obtener dinero de manera indebida sin la intención real de entregar los automóviles.

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Lorenzo se desempeñaba como el líder de este grupo, encargándose de administrar las redes sociales y controlar el dinero obtenido de las víctimas. Por su parte, Jonathan, Marcos y Luis actuaban como asesores de ventas, mostrando los vehículos a los interesados para generar confianza. La Fiscalía General de la República explicó que el mecanismo consistía en utilizar contratos de compraventa y gestión de financiamientos para simular legalidad, obteniendo recursos económicos bajo falsas promesas.

Las actividades delictivas se intensificaron en septiembre de 2026, cuando establecieron un lote en un inmueble ubicado en la avenida Alejandro de la Cruz, casi esquina con Paseo de los Chicahuales, en el fraccionamiento Vistas del Sauz del municipio de Jesús María. Fue en este lugar donde se cometieron los actos específicos que derivaron en la captura de los sospechosos y la acumulación de pruebas sólidas por parte del Ministerio Público.

Victimas y Detalle de los Hechos Delictivos

El 25 de septiembre, Luis mostró una camioneta Volkswagen Tiguan de color café a una víctima potencial. Tres días después, el 28 de septiembre, le entregaron un contrato indicando que recibiría el vehículo tras pagar 11 mil 200 pesos por concepto de apartado y plaqueo. Esta cantidad fue cubierta por la víctima mediante diversos depósitos bancarios, cumpliendo con los requisitos solicitados por los delincuentes para avanzar en el proceso de compra.

Sin embargo, la historia cambió el 3 de octubre, cuando Jonathan ofreció el mismo vehículo a una segunda víctima. Acompañado por Marcos, la trasladó a unas oficinas en Plaza Atika, donde recibió 38 mil pesos en efectivo y cobró 15 mil pesos adicionales mediante tarjeta de crédito. Para legitimar la operación, la víctima firmó un recibo con el nombre de Roberto y otro contrato sobre la supuesta entrega de la unidad, generando un perjuicio económico conjunto de 64 mil 200 pesos.

Tras recibir las denuncias correspondientes, las autoridades iniciaron una recopilación exhaustiva de datos de prueba para solicitar y cumplimentar las órdenes de aprehensión. Este trabajo permitió acreditar la estructura criminal y asegurar la custodia de los cuatro imputados, quienes ahora enfrentan las consecuencias legales de sus acciones. El caso ilustra la sofisticación de estos grupos delictivos que utilizan fachadas comerciales en diferentes regiones del país.

Conmemoración de Carlos Manzo en Uruapan

En Uruapan, la ciudad prepara la conmemoración del primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo, fundador del Movimiento del Sombrero. Su sombrero, símbolo icónico de su figura y su movimiento político, permanece junto a su retrato en el mausoleo del Panteón San Juan Evangelista, donde descansan sus restos. El lugar está adornado con flores de cempasúchil y papel picado, reflejando el profundo dolor y la demanda de justicia de la comunidad.

El atentado contra Manzo ocurrió el 1 de noviembre de 2025 en la Plaza Morelos, interrumpiendo el Festival de las Velas, una tradición local de 19 años. Las ofrendas en la plaza ya están colocadas, y los árboles cuelgan guías de flores que adornan el escenario de los disparos. Esta fecha marca un momento crucial para recordar al exalcalde y exigir acciones concretas contra la inseguridad que afecta a la región.

Testimonios de Inseguridad y Conmemoración

María Guadalupe, una comerciante de 46 años con dos décadas en la plaza, recuerda el momento de los disparos con claridad. Inicialmente, le informaron que los ruidos eran cohetes del festival, pero ella identificó inmediatamente que eran balazos. El pánico la llevó a buscar a sus hijos, incluida una embarazada, hasta que pudo reunirlos y tranquilizarse, testimonio de la confusión y el miedo que se vivió ese día.

Este domingo, a las 10:00 horas, se convocará la Marcha Ciudadana por la Justicia y la Paz en Uruapan. Además de la plaza y el panteón, una calle, un puente y un mural recuerdan al líder político. María Guadalupe reconoce la labor social de Manzo durante la pandemia, cuando entregaba despensas a comerciantes incluso antes de ser presidente municipal. Hoy, la inseguridad prevalece, generando un sentido de caos que la comunidad busca superar con la movilización.

La demanda de justicia se entrelaza con la memoria de un líder que priorizaba el apoyo a los más vulnerables. Las autoridades buscan esclarecer los hechos mientras la sociedad civil mantiene viva la esperanza de un cambio real en las condiciones de seguridad. La conexión entre la captura de fraudadores en Aguascalientes y la lucha por la paz en Uruapan refleja la complejidad del panorama de seguridad pública actual.