Detienen en California a exmilitar vinculado al caso Ayotzinapa

La Fiscalía General de la República confirmó la detención de Enrique 'N', exmilitar con orden de aprehensión en México por su posible participación en la desaparición de 43 estudiantes normalistas en 2014, por agentes de ICE en Hawthorne, California. El detenido se encuentra en un centro de Adelanto y enfrentaría un proceso de extradición.

Enrique 'N', un exmilitar buscado por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014, fue detenido en California por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos ( ICE ).

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la detención ocurrió en la ciudad de Hawthorne y que el detenido se encuentra recluido en un centro de detención en Adelanto, California. Según las autoridades, Enrique 'N' no pudo demostrar la legalidad de su estancia en territorio estadounidense, lo que derivó en su arresto migratorio.

La FGR confirmó que existe una orden de aprehensión vigente en su contra emitida por un juez en el Estado de México, por el delito de desaparición forzada de personas, dentro de las investigaciones del caso Ayotzinapa. La detención representa un avance significativo en uno de los casos de derechos humanos más emblemáticos y trágicos de la historia reciente de México, que ha generado una profunda crisis de confianza en las instituciones y una constante demanda de justicia tanto a nivel nacional como internacional.

Las autoridades mexicanas han manifestado su intención de promover la extradición de Enrique 'N' para que responda ante la justicia mexicana por los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, cuando un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural 'Raúl Isidro Burgos' fue atacado por policías y presuntos integrantes de un cartel de la droga, resultando en la desaparición de 43 de ellos. El caso ha estado marcado por una serie de irregularidades, versiones contradictorias y lentitud en las investigaciones, lo que ha mantenido viva la insistencia de los familiares de las víctimas y de organizaciones de derechos humanos.

La detención de este exmilitar, cuyo nombre completo no se ha revelado de manera pública, podría aportar nuevos elementos para esclarecer lo sucedido y dar con el paradero de los normalistas. Se espera que en las próximas semanas se definan los procedimientos legales tanto en Estados Unidos como en México para su posible repatriación.

Este suceso ha reavivado el debate sobre la cooperación internacional en materia de justicia y la necesidad de abordar con mayor profundidad y transparencia las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad. La sociedad civil continúa atenta a los desarrollos de este proceso, exigiendo que no quede en la impunidad y que se establezcan las responsabilidades penales correspondientes, más allá de las capturas individuales.

La FGR indicó que mantiene una coordinación estrecha con autoridades estadounidenses para seguir avanzando en el caso y que cualquier información adicional será proporcionada conforme lo permitan las investigaciones en curso





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