Detienen en EE. UU. a exmilitar mexicano vinculado al caso Ayotzinapa

Enrique Martínez Chávez, exintegrante del Ejército Mexicano, fue arrestado en California por su presunta participación en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. El individuo, señalado por la Fiscalía General de la República, permanecerá bajo custodia de ICE hasta su repatriación a México. La detención se suma a las órdenes de captura giradas en 2023 contra otros militares y ocurre mientras organizaciones sociales acusan al Ejército de obstaculizar las investigaciones.

En el marco de la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014, las autoridades estadounidenses detuvieron a Enrique Martínez Chávez , exintegrante del Ejército Mexicano .

Martínez Chávez, de 32 años, fue arrestado en Hawthorne, California, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Según la información difundida por la propia agencia a través de sus redes sociales, el exmilitar es requerido en México por el delito de desaparición forzada de personas, cometido, presuntamente, mientras servía en el 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero.

El individuo permanecerá bajo custodia de ICE hasta que se concrete su repatriación a territorio mexicano para enfrentar el proceso penal en su contra. Este arresto se produce después de que en 2023 una jueza federal liberara 16 órdenes de captura contra militares de los batallones 27 y 41 de Infantería de Iguala, Guerrero, por los delitos de desaparición forzada, tortura y delincuencia organizada en el mismo caso.

La jueza Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, Raquel Ivette Duarte Cedillo, autorizó dichas órdenes a petición de la Fiscalía General de la República (FGR). Las investigaciones del gobierno federal mexicano han determinado que el crimen de los normalistas fue perpetrado por miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos, con la colaboración de autoridades de distintos niveles, incluyendo policías locales.

Por este hecho ya habían sido detenidos José Luis Abarca, exalcalde de Iguala; su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, y Felipe Flores Velázquez, exjefe de la policía municipal de Iguala, todos vinculados con la organización criminal. No obstante, organizaciones sociales y familiares de las víctimas han insistido en que las Fuerzas Armadas, específicamente el Ejército y la Secretaría de Defensa, continúan negando cualquier participación en violaciones a los derechos humanos relacionadas con el caso.

En múltiples ocasiones han exigido que se esclarezca la responsabilidad de los militares, acusando a la institución de obstaculizar el acceso a la verdad y de evadir responsabilidades. La detención de Martínez Chávez en Estados Unidos representa un paso más, aunque limitado, en la larga búsqueda de justicia que se prolonga ya por más de una década desde la trágica noche del 26 de septiembre de 2014 cuando los 43 estudiantes fueron desaparecidos en Iguala.

Este nuevo desarrollo judicial subraya la complejidad internacional del caso y los esfuerzos, aunque desiguales, por llevar ante la justicia a todos los presuntos responsables, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano





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