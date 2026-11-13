Detienen en Irapuato conductor con 28,500 litros de hidrocarburo ilegal

Autoridades en Irapuato aseguraron 28,500 litros de presunto hidrocarburo ilegal y detuvieron al conductor Francisco Javier 'N' por falta de documentación legal.

Las autoridades estatales en Irapuato aseguraron un lote sustancial de hidrocarburo ilegal tras interceptar a un conductor que no podía acreditar la legalidad de su carga. La operación resultó en la detención de Francisco Javier 'N', quien se encontraba al mando de un tractocamión con semirremolque tipo tanque en los alrededores de la ciudad.

Intercepción por falta de señalización

La intervención preventiva se desencadenó cuando elementos de seguridad detectaron un vehículo que circulaba sin la señalización de identificación correspondiente en su parte frontal. Al aproximarse al punto de control, el conductor no redujo la velocidad, lo que generó una situación de riesgo inmediato para el personal desplegado y motivó la intervención para garantizar la seguridad del operativo.

Also read Decomisan más de 500 piezas de videojuegos en Plaza Meave

Confiscación de 28,500 litros de combustible

El producto decomisado consistió en aproximadamente 28 mil 500 litros de una sustancia líquida con características similares a la gasolina. El vehículo involucrado es un semirremolque marca Tyrmex, modelo 1994, de color blanco. La autoridad ministerial federal competente recibió el control del conductor, el vehículo y la mercancía para iniciar los procedimientos legales correspondientes.

Defensa del conductor y falta de papeles

Francisco Javier 'N' manifestó ante las autoridades que transportaba gasolina; sin embargo, no logró presentar la documentación que acreditara la procedencia legal del producto. Ante la imposibilidad de verificar la legalidad del combustible, se procedió a su detención inmediata por no acreditar la transportación legal del hidrocarburo.