Detienen en México a húngaro Dániel Takács, uno de los 10 más buscados de Europa por narcotráfico

Las autoridades mexicanas, en coordinación con Hungría, capturaron a János Balla, alias Dániel Takács, buscado internacionalmente por tráfico de drogas.

La Secretaría de Seguridad Pública de México ha anunciado la detención de János Balla , conocido por el alias Dániel Takács , un ciudadano húngaro considerado uno de los diez criminales más buscados en Europa por delitos de tráfico de drogas. La aprehensión, detallada por el secretario Omar García Harfuch, fue el resultado de una estrecha colaboración y el intercambio de información crucial con las autoridades húngaras.

Según informó García Harfuch a través de sus redes sociales, Takács, cuyo nombre real es János Balla, contaba con una orden de arresto vigente en Hungría y era buscado internacionalmente en más de 190 países. Los esfuerzos de inteligencia e investigación conjuntos permitieron rastrear la zona de movilidad del individuo hasta el municipio de Benito Juárez en México.

Una vez identificada su ubicación, se desplegó un operativo coordinado que culminó con su detención en la avenida Politécnico. Al momento de su captura, se le informaron sus derechos legales y posteriormente fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración.

La dependencia migratoria determinará su situación legal en el país y dará continuidad al proceso de deportación controlada hacia Europa, cumpliendo así con las solicitudes de las autoridades húngaras. La detención de Dániel Takács representa un golpe significativo a las redes del narcotráfico internacional y subraya la importancia de la cooperación binacional en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional





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