Detienen en México a uno de los 10 criminales más buscados en Europa

János Balla, alias Dániel Takács, buscado por narcotráfico y con ficha roja de Interpol, fue capturado en Quintana Roo tras un operativo coordinado con Hungría.

El ciudadano húngaro János Balla , conocido también por el alias Dániel Takács, quien figuraba entre los diez criminales más buscados en Europa, ha sido detenido en el estado mexicano de Quintana Roo . La información fue confirmada este sábado 18 de abril por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch.

Esta importante captura es el resultado de una estrecha colaboración y un constante intercambio de información entre las autoridades mexicanas y el gobierno de Hungría, lo que demuestra la efectividad de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Balla contaba con una ficha roja emitida por la Interpol, lo que significaba que era buscado a nivel mundial, además de una orden de arresto vigente emitida por Europol, consolidando su estatus como un individuo de alta peligrosidad y un objetivo prioritario para las fuerzas del orden internacionales. La operación que culminó con su detención fue un despliegue coordinado y meticulosamente planeado, que involucró a diversas agencias de seguridad mexicanas. Participaron activamente la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y las fuerzas policiales del estado de Quintana Roo. Esta sinergia entre distintas corporaciones fue fundamental para garantizar el éxito del operativo y la aprehensión del fugitivo. El anuncio oficial de la detención fue realizado por el propio secretario García Harfuch a través de su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, donde compartió los detalles de la captura y agradeció la colaboración internacional. La publicación incluía un mensaje: Derivado de intercambio de información con autoridades de Hungría, se detuvo a János Balla, alias Dániel Takács, considerado uno de los 10 más buscados en Europa. Cuenta con ficha roja de @INTERPOL_HQ y orden de arresto emitida por Europol. Esta detención fue una operación… y un enlace a una imagen o video del operativo. La identidad y el historial delictivo de János Balla revelan que se trata de un ciudadano húngaro con un historial considerable en el narcotráfico. Las investigaciones apuntan a que Balla lideró una red de delincuencia organizada dedicada al tráfico de drogas sintéticas, específicamente cocaína y MDMA (éxtasis), durante el periodo comprendido entre el verano de 2014 y abril de 2015 en territorio húngaro. Se ha establecido que Balla adquiría las sustancias ilícitas de otro individuo, quien también ha sido debidamente identificado y ya ha sido sentenciado en relación con este mismo caso. Las pesquisas posteriores permitieron determinar que al menos cuatro personas actuaban como distribuidores de las drogas obtenidas directamente de Balla. Las características físicas conocidas de János Balla incluyen ojos de color marrón y tatuajes de diseño abstracto en sus brazos, información crucial que facilitó su identificación y rastreo. Nació el 1 de agosto de 1977, lo que lo sitúa actualmente con 48 años de edad. Además de su lengua materna, el húngaro, se ha informado que Balla también domina el idioma español, lo que pudo haber facilitado su operación o estancia en regiones de habla hispana. En su país de origen, Hungría, fue sentenciado a una pena de seis años de prisión, la cual presumiblemente evadió antes de ser localizado y detenido en México. La detención de János Balla representa un logro significativo para las autoridades mexicanas y sus socios internacionales en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. La captura de un individuo con tal perfil, considerado uno de los fugitivos más peligrosos de Europa, subraya la importancia de la cooperación intergubernamental y el intercambio de inteligencia en la seguridad global. La red de tráfico de drogas que Balla presuntamente dirigía operaba en un periodo específico, pero la implicación de múltiples distribuidores sugiere una operación bien establecida y con alcance. La información sobre su sentencia previa en Hungría indica que ya había sido procesado por delitos relacionados, lo que agrava su historial y la percepción de su peligrosidad. La presencia de Balla en México y su detención en Quintana Roo, un estado conocido por su turismo y su conexión con rutas marítimas y aéreas internacionales, podría sugerir intenciones de continuar sus actividades ilícitas o de buscar refugio en la región. Las autoridades continuarán investigando posibles vínculos y redes de apoyo que Balla pudiera tener en México o en otros países de la región. La ficha roja de la Interpol y la orden de arresto de Europol son herramientas fundamentales que permiten a las fuerzas del orden de todo el mundo colaborar en la localización y captura de criminales transnacionales, demostrando que la justicia no conoce fronteras cuando se trata de perseguir delitos graves. La detención de Balla es un claro mensaje de que estos criminales no pueden escapar de la ley de forma indefinida y que la cooperación internacional es clave para desmantelar sus operaciones





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