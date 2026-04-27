Detienen en Nayarit a Audias Flores Silva, alias ‘El Jardinero’, solicitado por México y Estados Unidos

La Secretaría de Marina captura a ‘El Jardinero’ en Nayarit tras 19 meses de seguimiento. El delincuente cuenta con orden de aprehensión en México y es requerido por autoridades de Estados Unidos para su extradición. La operación se realizó sin violencia ni daños colaterales.

La Secretaría de Marina de México, en una operación coordinada con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC ) y la Fiscalía General de la República (FGR), ha logrado la detención de Audias Flores Silva , conocido como “ El Jardinero ”, en el estado de Nayarit .

Esta captura representa un golpe significativo contra el crimen organizado en México y es el resultado de 19 meses de intenso seguimiento y planificación estratégica. El operativo, que se desarrolló en las inmediaciones de la comunidad de El Mirador, Nayarit, contó con el valioso intercambio de información con agencias de seguridad de Estados Unidos, dada la solicitud de extradición que pesa sobre Flores Silva.

La detención se realizó sin incidentes mayores, destacando la precisión y el profesionalismo de las fuerzas de seguridad mexicanas. La complejidad de la operación radicó en el robusto dispositivo de seguridad que protegía a “El Jardinero”. Al momento de la intervención, se identificó que el objetivo se encontraba resguardado en una cabaña, custodiado por un impresionante despliegue de alrededor de 30 camionetas y más de 60 personas armadas.

Ante esta situación, las autoridades desplegaron un amplio arsenal de recursos tácticos, incluyendo aeronaves de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), cuatro helicópteros de apoyo cercano, dos helicópteros de transporte de tropas y cuatro aeronaves de ala fija. Además, se movilizaron 120 efectivos de tropa de acción directa y 400 elementos navales en acciones de apoyo. La coordinación entre las diferentes unidades fue crucial para garantizar el éxito de la operación y minimizar los riesgos para la población civil.

La estrategia implementada permitió a las fuerzas de seguridad superar la resistencia del grupo criminal y aislar a “El Jardinero”. Durante el operativo, los escoltas del delincuente intentaron distraer a las autoridades dispersándose en diferentes direcciones, pero el seguimiento aéreo y terrestre permitió localizar a Flores Silva mientras intentaba ocultarse en un conducto de desagüe. Un aspecto fundamental de esta operación fue la ejecución precisa y quirúrgica, que evitó cualquier tipo de confrontación directa y lamentables consecuencias.

Las autoridades enfatizaron que la detención se realizó sin efectuar un solo disparo, sin personas fallecidas, lesionadas ni daños colaterales. Este enfoque refleja el compromiso de las fuerzas de seguridad mexicanas con el respeto a los derechos humanos y la protección de la integridad física de los ciudadanos.

“El Jardinero” cuenta con una orden de aprehensión vigente en México y es requerido por las autoridades estadounidenses con fines de extradición, lo que indica la gravedad de los delitos que se le imputan y la colaboración internacional en la lucha contra el crimen organizado. La captura de Audias Flores Silva representa un avance significativo en los esfuerzos del gobierno mexicano por combatir la impunidad y fortalecer el estado de derecho.

Se espera que su extradición a Estados Unidos contribuya a desmantelar redes criminales transnacionales y llevar a los responsables ante la justicia. La SSPC, a través de su secretario Omar García Harfuch, ha confirmado la detención y ha destacado la importancia de la coordinación interinstitucional para lograr resultados contundentes en materia de seguridad pública. La investigación continúa para determinar la extensión de las actividades criminales de “El Jardinero” y sus posibles cómplices





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